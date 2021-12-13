Дорожным камерам хотят добавить «полномочий»

«Средняя скорость была и в прошлом издании ГОСТа. Почему было прекращено применение его ГИБДД? Потому что этот вопрос не нормирован в КоАП. Поэтому ГОСТ на это не повлияет никак. Что касается опасного вождения, тут, согласно ПДД, неоднократное повторение опасных правонарушений типа перестроения, подрезания и еще ряд составов. Но тут есть техническая проблема, поскольку это неоднократное нарушение, а у любых камер зона обзора ограничена, напрямую использовать применение автоматических камер для контроля опасного вождения проблемно. Тут вопрос в том, что никакими документами не устанавливается точное расстояние между машинами при перестроении. Поэтому эти вопросы будут решать на уровне видеоаналитики, некий искусственный интеллект будет анализировать видеозапись с камеры и смотреть, подходит ли сценарий под то, что заложено разработчиками как опасное вождение, или нет. В случае если будет совпадать с заложенными условиями, ситуация будет фиксироваться и далее будет рассматриваться должностным лицом и выноситься решение, действительно ли это правонарушение по опасному вождению или нет».