Дорожным камерам хотят добавить «полномочий»

С помощью дорожных камер планируется фиксировать опасное вождение и среднюю скорость движения. Власти готовят соответствующий ГОСТ, который планируется утвердить в 2022 году
Опасное вождение и среднюю скорость движения определят в ГОСТе к дорожным камерам. Новые требования планируется утвердить в первом квартале 2022 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстандарт.
Обновление госстандарта потребовалось потому, что действующий введен в 2017 году и с того времени «появились новые составы правонарушений, которые фиксируются камерами», рассказал Business FM участник рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман. Он также пояснил, какое значение для автомобилистов будут иметь опасное вождение и фиксация средней скорости, если их внесут в ГОСТ к камерам:
«Средняя скорость была и в прошлом издании ГОСТа. Почему было прекращено применение его ГИБДД? Потому что этот вопрос не нормирован в КоАП. Поэтому ГОСТ на это не повлияет никак. Что касается опасного вождения, тут, согласно ПДД, неоднократное повторение опасных правонарушений типа перестроения, подрезания и еще ряд составов. Но тут есть техническая проблема, поскольку это неоднократное нарушение, а у любых камер зона обзора ограничена, напрямую использовать применение автоматических камер для контроля опасного вождения проблемно. Тут вопрос в том, что никакими документами не устанавливается точное расстояние между машинами при перестроении. Поэтому эти вопросы будут решать на уровне видеоаналитики, некий искусственный интеллект будет анализировать видеозапись с камеры и смотреть, подходит ли сценарий под то, что заложено разработчиками как опасное вождение, или нет. В случае если будет совпадать с заложенными условиями, ситуация будет фиксироваться и далее будет рассматриваться должностным лицом и выноситься решение, действительно ли это правонарушение по опасному вождению или нет».
Сам термин «опасное вождение» появился в Правилах дорожного движения еще пять лет назад, но до сих пор штраф за данное нарушение в КоАП не указан, хотя попытки были. Проект ГОСТа предусматривает, что до принятия соответствующих корректив в КоАП опасное вождение камерами фиксироваться не будет, отмечает «Ъ».
В октябре этого года Минюст предложил ввести штраф за опасное вождение в 3000 рублей. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что штрафовать за опасное вождение при помощи камер невозможно:
— Камеры могут нормально работать только на расстоянии максимум 250 метров, поэтому никакое опасное вождение зафиксировать с помощью камеры, конечно же, не получится, это первая причина. Вторая причина: камеры должны оценивать что-то цифровое — расстояние, скорость или еще что-то, — а у нас нет цифровых критериев опасного вождения, мы не знаем, как близко нельзя подъехать к впереди идущему автомобилю, как близко нельзя подъехать к автомобилю, который справа и слева, как это сочетается с новыми узкими дорогами, которые в Москве заужены, например. Поэтому фото- и видеофиксация опасного вождения не приведет к реальному повышению безопасности дорожного движения, это раз. А второй момент — это создаст множество спорных ситуаций. Что же касается средней скорости, то тут ситуация другая. Этот метод позволяет, во-первых, сократить количество камер и успокоить движение на определенном серьезном куске дороги, где наблюдаются какие-то опасные явления. Мы получаем ситуацию, когда водитель не притормаживает перед камерой резко и резко не ускоряется, а равномерное движение — это залог любой безопасности. Поэтому я поддерживаю введение метода средней скорости в данном случае.
— Какие нюансы обязательно должны быть учтены в ГОСТе?
— Нужно возвращать предупреждение водителя о том, что на данном участке дороги ведется фото- и видеофиксация, потому что наша основная задача — это предупреждение нарушений правил дорожного движения. Второй момент: мы должны продолжать совершенствовать скоростной режим. Много где он на наших дорогах занижен. Часто устанавливаются камеры абсолютно иезуитские на какой-то скоростной режим: например, 50 километров в час после 70.
Штрафы за нарушение «средней скорости» перестали накладывать в 2021 году. Суды по жалобам граждан неоднократно признавали такие штрафы незаконными. В новом стандарте планируется уточнить условия вынесения штрафов за такое правонарушение.
Нововведения в ГОСТ коснутся не только стационарных камер, но и «специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации» при их «наведении» на зону контроля, отмечает «Ъ». По мнению издания, поправка позволит легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, например в случае неправильной стоянки автомобиля.
Эксперты, опрошенные Business FM, считают, что если штрафы по фото и видео с телефонов будут введены, то в этом случае необходимо предусмотреть также ответственность для тех, кто фиксирует нарушение. А именно: присваивать им статус свидетеля и наказывать в случае ложных показаний.