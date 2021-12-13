Борьба со снегом, наледью и грязью: 5 "зимних" лайфхаков для автомобилистов

Зима не самое простое время для автолюбителей. Упростить жизнь помогут простые рабочие лайфхаки, уверены опытные водители. Они поделились некоторыми из них.

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Как выбраться из сугроба

Если автомобиль застрял в глубоком сугробе, можно воспользоваться резиновыми ковриками, чтобы вызволить его. Коврики следует подложить под ведущие колеса, после чего попытаться выехать из ловушки.

Борьба с наледью

Для борьбы с наледью можно обмотать стрейч-пленкой лобовое стекло автомобиля, зафиксировав один конец пассажирской дверью. Даже если ночью пройдет ледяной дождь, достаточно будет просто снять пленку с наледью, избежав процесса размораживания стекол.

Изопропиловый спирт против льда

Если автомобиль покрылся льдом, размораживатель для стекол можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится изопропиловый спирт. Один литр такого спирта нужно развести водой в пропорции 2:1. У получившегося раствора с концентрацией спирта выше 60% очень низкая температура замерзания, поэтому его можно хранить в багажнике машины в садовом опрыскивателе.

Очистка ковриков снегом

Легко и быстро удалить грязь с ковриков в салоне поможет снег. Нужно вынуть коврики, набросать на них чистый снег, растереть его щеткой по поверхности, а затем смахнуть. Снег впитает всю грязь. При необходимости это действие можно повторить, пишет 110km.

Борьба со статикой