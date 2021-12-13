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2 часа назад

Оценены масштабы подорожания бензина в России

На российских АЗС бензин марок АИ-92 и АИ-95 с января по октябрь вырос в цене на 4,5 и 6,4 процента соответственно, а средняя стоимость высокооктановых бензинов (АИ-98 и выше) увеличилась на 7,4 процента. Масштабы подорожания оценили эксперты агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ), передает «Газета.Ru».

Оценены масштабы подорожания бензина в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сильнее всего за десять месяцев подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан). «Мы ожидаем, что в 2022 году рост цен на моторное топливо продолжится, однако динамика в течение года может быть неравномерной», — отметила гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи.

По данным Росстата, по итогам октября средневзвешенная цена автомобильного бензина составляла 49,2 рубля за литр, дизельного топлива — почти 51 рубль за литр. Самой дешевой солярка оказалась в Дагестане, а самой дорогой — на Чукотке (62 рубля за литр). Самые низкие цены на бензин зафиксированы в Алтайском крае, максимальные — на Чукотке.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что его возмущает ситуация с ростом цен на бензин в регионе. Глава края отметил, что цены на топливо растут «галопирующими» темпами.

Бортжурнал,Татьяна Арабаджи,Владимир Солодов,Газета.Ru,
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