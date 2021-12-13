Ждать новый Toyota Land Cruiser 300 придется несколько лет

Toyota продлит остановки производства на заводах в Японии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании. По предварительным подсчетам, из-за новых простоев японский производитель выпустит на девять тысяч меньше автомобилей, чем планировалось. Это касается в том числе Lexus, а также нового Land Cruiser 300, спрос на который уже значительно превышает предложение. Причины новых остановок – в дефиците электронных компонентов, продолжающем наносить ущерб автопрому.

Фото: © Toyota © Toyota

Сейчас Toyota старается компенсировать производственные потери из-за более ранних сбоев в цепочке поставок в Малайзии и Вьетнаме, которые вынудили ее урезать выпуск автомобилей. В частности, в октябре компания попросила поставщиков обеспечить комплектующими 97 тысяч автомобилей в период с декабря по конец марта. Чтобы удовлетворить запрос, некоторые из партнеров могут ввести рабочие смены по выходным.

Пока Toyota придерживается намеченного годового плана по выпуску девяти миллионов автомобилей, который ранее уже был сокращен на 300 тысяч экземпляров. Однако и эта цель может оказаться невыполнимой: по словам представителя компании, итоги года будут зависеть от ситуации.

Тем временем очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 выстроилась на несколько лет вперед. Еще в сентябре срок ожидания внедорожника достиг четырех лет, причем почти все заказы приходятся на «топовые» версии ZX и GR Sport, для сборки которых требуется еще больше дефицитных комплектующих.