В Японии выбрали лучший автомобиль года

Компания Nissan пятый раз стала победителем конкурса «Автомобиль года в Японии». Эту награду присудили хэтчбеку Note третьего поколения с гибридной силовой установкой e-Power. За звание боролись десять финалистов, среди которых были Toyota Land Cruiser 300 и даже Chevrolet Corvette. Но 60 членов жюри после тестов на автодроме Sodegaura Forest Raceway недалеко от Токио отдали «Ноуту» максимальное количество баллов — 335. Своего ближайшего конкурента в лице дуэта Toyota GR86/Subaru BRZ «Ниссан» обошел на 71 балл.

Сейчас японцам доступны пять вариантов Nissan Note третьего поколения. Это обычный хэтчбек, люксовый Note Autech, Autech Crossover с увеличенным дорожным просветом и выделенный в самостоятельную модель Note Aura, у которого есть спортивная версия Nismo. Все они идут с гибридной силовой установкой e-Power последовательного типа, причем можно выбирать между передним и полным приводом, когда заднюю ось приводит отдельный электромотор. Во многом благодаря e-Power хэтчбек и выбрали автомобилем года, однако жюри также высоко оценило его управляемость и конкурентную цену.

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За победу в конкурсе боролись десять финалистов. После тестов на автодроме Sodegaura Forest Raceway недалеко от Токио у «Ниссана» набралось 335 баллов, а у ближайшего соперника — Toyota GR86/Subaru BRZ — лишь 264. На третьем месте расположился Honda HR-V (227 баллов), четвертую строчку занял Mitsubishi Outlander PHEV (206). Пятое место жюри отдало «восьмому» Volkswagen Golf (168). Шестое — водородному седану Toyota Mirai (104). Среднемоторный Chevrolet Corvette удостоился от японцев лишь 81 балла и седьмого места, обогнав Mercedes-Benz C-Class (51 балл), Toyota Land Cruiser 300 (45) и BMW 4 Series (19).