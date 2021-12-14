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59 минут назад

Mercedes-Benz станет эталоном для Lancia

Бренд Lancia, который в структуре Stellantis наряду c Alfa Romeo и DS Automobiles выделен в «премиальный сегмент», использует стратегию Mercedes-Benz для «обеспечения долгосрочного будущего внутри концерна». В первую очередь речь идет о повышении рентабельности, а не объемов производства, но, возможно, итальянская марка заимствует у немцев что-нибудь еще. В ближайшее десятилетие Lancia выпустит три новые модели. Первым будет Ypsilon пятого поколения, за ним — компактный кроссовер и хэтчбек, причем оба электрические. Возможно, под последним стоит понимать преемника легендарной Delta.

Mercedes-Benz станет эталоном для Lancia
Фото: © Lancia© Lancia

По словам гендиректора Lancia Луки Наполитано, эталоном для компании станет Mercedes-Benz, точнее, стратегия, которой придерживается немецкий производитель. На самом деле план развития «Мерседеса», представленный в 2020-м, состоит из шести пунктов, но Наполитано пока выделил только один — рост рентабельности через оптимизацию каналов продаж, пересмотр объемов производства и ценообразования. Это, по мнению руководства Lancia, «обеспечит марки долгосрочное будущее внутри Stellantis», а также поможет бренду выйти на международные рынки.

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Другие пять пунктов стратегии Mercedes-Benz — это «роскошь как составляющая часть продукта»; развитие долгосрочных отношений с клиентом и увеличение числа повторных покупок (через подписки и обновления функциональности «по воздуху»); агрессивная стратегия электрификации и программного обеспечения (Stellatis отчасти её уже реализует); сокращение постоянных и переменных издержек; а также развитие суббрендов AMG, Maybach, G и EQ.

Согласно плану, в ближайшие десять лет Lancia «запустит» три новые модели. Первым, в 2024 году, появится Ypsilon следующего, пятого поколения. Сейчас это единственная модель марки, да и она продается только в Италии. Новый хэтчбек получил версии с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Затем в линейку добавят кроссовер и ещё один хэтчбек, причем оба будут на электротяге. Последний — это скорее всего возрожденная Delta, о которой сам Наполитано говорил в октябре.

Бортжурнал,Lancia,Alfa Romeo,Maybach,Mercedes-Benz,
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