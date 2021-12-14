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21 минуту назад

Юрист объяснил, когда водитель может пожизненно лишиться прав

Несмотря на то, что в российском законодательстве нет санкции в виде пожизненного лишения водительских прав, автомобилист может лишить себя возможности сесть за руль в силу физиологических или психических расстройств здоровья. Об этом заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм».

За что водителя могут пожизненно лишить права сесть за руль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда человек в силу физиологических или психических расстройств здоровья лишается возможности управлять автомобилем, определить такой временной период сложно. К сожалению, лишение прав по состоянию здоровья может быть и пожизненным», — говорится в публикации.

По словам юриста, водители могут самостоятельно провоцировать многократное увеличение срока лишения права на управление транспортным средством.

«Самый распространенный пример увеличения — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания», — сказал Миронов.

Адвокат напомнил, что лишенный прав водитель в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу постановления о назначении административного наказания должен сдать удостоверение. В случае уклонения срок лишения может прерываться. Кроме того, при повторном правонарушении, за которое предусмотрено лишение прав, сроки наказания за первое и второе нарушения складываются, отметил он.

«Таким образом, человек своими собственными действиями может увеличить себе срок лишения, предусмотренный статьей кодекса, в десятки раз», — добавил Миронов.

Бортжурнал,Анатолий Миронов,
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