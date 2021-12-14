Легким движением руки: BMW смогут менять цвет кузова

Концерн BMW на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года, представит уникальные кузовные панели, которые способны менять окраску.

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При применении таких панелей на автомобиле можно будет менять цвет кузова всего лишь одним нажатием на кнопку. Таким образом покупатель автомобиля сможет выбирать цвет в зависимости от настроения.