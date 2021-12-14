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2 часа назад

Автомобили BMW смогут менять цвет кузова при нажатии на кнопку

Концерн BMW на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года, представит уникальные кузовные панели, которые способны менять окраску.

Легким движением руки: BMW смогут менять цвет кузова
Фото: ReutersReuters

При применении таких панелей на автомобиле можно будет менять цвет кузова всего лишь одним нажатием на кнопку. Таким образом покупатель автомобиля сможет выбирать цвет в зависимости от настроения.

Также на выставке в Лас-Вегасе будет представлен инновационный кинотеатр для автомобилей и электрический кроссовер BMW iX. Его мощность будет составлять 600 лошадиных сил, а разгон с места до ста километров в час займет всего четыре секунды.

Бортжурнал,BMW,
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