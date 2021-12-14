Легким движением руки: BMW смогут менять цвет кузова

Концерн BMW на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года, представит уникальные кузовные панели, которые способны менять окраску.
При применении таких панелей на автомобиле можно будет менять цвет кузова всего лишь одним нажатием на кнопку. Таким образом покупатель автомобиля сможет выбирать цвет в зависимости от настроения.
Также на выставке в Лас-Вегасе будет представлен инновационный кинотеатр для автомобилей и электрический кроссовер BMW iX. Его мощность будет составлять 600 лошадиных сил, а разгон с места до ста километров в час займет всего четыре секунды.