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1 час назад

Кроссовер Nissan X-Trail нового поколения не появится на рынке РФ в 2022 году

Автопроизводитель Nissan уже представил модель X-Trail на рынке США и Китая. В РФ автомобиль не приедет даже в 2022 году.

Nissan X-Trail нового поколения не появится на рынке РФ в 2022 году
Фото: Car.ruCar.ru

В компании Nissan не сообщают, по какой причине был отложен выпуск X-Trail для российского рынка. Эксперты полагают, что проблема заключается в нехватке полупроводников, из-за которой пострадали многие бренды.

Напомним, что официально 4 поколение Nissan X-Trail было представлено летом 2020 года.Кроссовер получил изменения экстерьера, более богатое оснащение. Сейчас его считают самым технологичным автомобилем в сегменте SUV. В основе паркетника лежит новая платформа, которая позволила сделать его более безопасным и комфортным.

В моторной гамме, на рынке США, представлен "атмосферник" объемом 2.5 литра, мощность которого составляет 181 л.с. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор и система переднего или полного привода. Производитель не сообщал, с какими двигателями автомобиль поступит в Россию. Производством новинки будут заниматься на предприятии в Санкт-Петербурге.

Бортжурнал,Nissan X-Trail,Nissan,
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