Nissan X-Trail нового поколения не появится на рынке РФ в 2022 году

Автопроизводитель Nissan уже представил модель X-Trail на рынке США и Китая. В РФ автомобиль не приедет даже в 2022 году.

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В компании Nissan не сообщают, по какой причине был отложен выпуск X-Trail для российского рынка. Эксперты полагают, что проблема заключается в нехватке полупроводников, из-за которой пострадали многие бренды.

Напомним, что официально 4 поколение Nissan X-Trail было представлено летом 2020 года.Кроссовер получил изменения экстерьера, более богатое оснащение. Сейчас его считают самым технологичным автомобилем в сегменте SUV. В основе паркетника лежит новая платформа, которая позволила сделать его более безопасным и комфортным.