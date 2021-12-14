Зарядка-противоугонка: владелец зарядил электрокар из окна 19 этажа

В Сети появился ролик, автор которого показал, как владелец электрокара заряжает машину удлинителем из окна российской многоэтажки. Видео опубликовано в Telegram-канале Last channel.
В сообщении говорится, что видео снято в Краснодаре. Местный житель решил зарядить белый электромобиль Nissan Leaf с помощью кабеля, который тянется от машины до окна квартиры на 19 этаже.
«Кабель служит не только зарядным устройством, но и противоугонным», — прокомментировали ролик авторы публикации.
Ранее стало известно, что Nissan Leaf оказался самым популярным электромобилем в России, хотя официально эта модель в РФ не продается. Время заряда Leaf от сети напряжением 220В составляет около восьми часов.