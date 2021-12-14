Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
4 часа назад

Житель Краснодара решил зарядить электрокар из окна 19 этажа

В Сети появился ролик, автор которого показал, как владелец электрокара заряжает машину удлинителем из окна российской многоэтажки. Видео опубликовано в Telegram-канале Last channel.

Зарядка-противоугонка: владелец зарядил электрокар из окна 19 этажа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении говорится, что видео снято в Краснодаре. Местный житель решил зарядить белый электромобиль Nissan Leaf с помощью кабеля, который тянется от машины до окна квартиры на 19 этаже.

«Кабель служит не только зарядным устройством, но и противоугонным», — прокомментировали ролик авторы публикации.

Ранее стало известно, что Nissan Leaf оказался самым популярным электромобилем в России, хотя официально эта модель в РФ не продается. Время заряда Leaf от сети напряжением 220В составляет около восьми часов.

Бортжурнал,Nissan Leaf,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители