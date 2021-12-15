В России запатентовали Peugeot 208 второго поколения

Хэтчбек Peugeot 208 второго поколения дебютировал в Европе в начале 2020 года, однако до российского рынка модель так и не добралась. Несмотря на это, французская марка получила охранный документ на модель в России: заявка на патент 208-го появилась в открытой базе Роспатента. Это еще не значит, что новинка гарантированно появится в нашей стране. Существует вероятность, что получение патента — лишь бюрократическая необходимость. Официально о возможном появлении 208-го в России не сообщалось.
Можно заметить, что на патентных изображениях у хэтчбека иная передняя оптика: отсутствуют три параллельные светодиодные линии дневных ходовых огней, как у европейского 209-го. Кроме того, у автомобилей разный рисунок радиаторной решетки и у европейского варианта указан индекс на капоте, в остальном же они идентичны.
Peugeot 208 второго поколения построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая также лежит в основе DS 3 Crossback и Opel Corsa. На европейском рынке модель доступна с бензиновыми «турботройками» 1.2 (75, 100 и 130 сил), а также дизелем BlueHDi объемом 1,5 литра мощностью 100 лошадиных сил. Младший бензиновый агрегат сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 100-сильный — с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным автоматом, 130-сильный — только с «автоматом». Дизелю BlueHDi положена шестиступенчатая механическая коробка передач.
Кроме того, в гамму входит полностью электрический e-208 с с безальтернативной силовой установкой, состоящей из 136-сильного электромотора и батареи емкостью 50 киловатт-часов. Запас хода электрокара составляет 340 километров по циклу WLTP.
Peugeot 208 продавался в России с 2013 года, однако в 2016 году его вывели из модельной линейки из-за невысокого спроса. Резкий рост цен на импортные автомобили на фоне кризиса привел к тому, что стоимость машины с 1,2-литровым двигателем увеличилась на 46 процентов за три года.