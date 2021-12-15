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1 час назад

В Европе эта модель продается уже два года

Хэтчбек Peugeot 208 второго поколения дебютировал в Европе в начале 2020 года, однако до российского рынка модель так и не добралась. Несмотря на это, французская марка получила охранный документ на модель в России: заявка на патент 208-го появилась в открытой базе Роспатента. Это еще не значит, что новинка гарантированно появится в нашей стране. Существует вероятность, что получение патента — лишь бюрократическая необходимость. Официально о возможном появлении 208-го в России не сообщалось.

В России запатентовали Peugeot 208 второго поколения
Фото: ФИПСФИПС

Можно заметить, что на патентных изображениях у хэтчбека иная передняя оптика: отсутствуют три параллельные светодиодные линии дневных ходовых огней, как у европейского 209-го. Кроме того, у автомобилей разный рисунок радиаторной решетки и у европейского варианта указан индекс на капоте, в остальном же они идентичны.

Патентное изображение Peugeot 208 из базы ФИПС
Актуальный Peugeot 208 для Европы

Peugeot 208 второго поколения построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), которая также лежит в основе DS 3 Crossback и Opel Corsa. На европейском рынке модель доступна с бензиновыми «турботройками» 1.2 (75, 100 и 130 сил), а также дизелем BlueHDi объемом 1,5 литра мощностью 100 лошадиных сил. Младший бензиновый агрегат сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 100-сильный — с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным автоматом, 130-сильный — только с «автоматом». Дизелю BlueHDi положена шестиступенчатая механическая коробка передач.

Кроме того, в гамму входит полностью электрический e-208 с с безальтернативной силовой установкой, состоящей из 136-сильного электромотора и батареи емкостью 50 киловатт-часов. Запас хода электрокара составляет 340 километров по циклу WLTP.

Peugeot 208 продавался в России с 2013 года, однако в 2016 году его вывели из модельной линейки из-за невысокого спроса. Резкий рост цен на импортные автомобили на фоне кризиса привел к тому, что стоимость машины с 1,2-литровым двигателем увеличилась на 46 процентов за три года.

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