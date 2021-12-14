Скорее жив, чем мертв: УАЗ рассказал о модернизации

После большого интервью главы УАЗа Адиля Ширинова стали появляться слухи, что Ульяновский автозавод через несколько лет будет закрыт или, в лучшем случае, продан. Тем не менее пока производственная площадка работает и даже модернизируется.

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Так, например, стало известно об открытии нового терминала отгрузки автомобилей. Одновременно на территории логистического центра площадью более шести тысяч квадратных метров может разместиться 12 автовозов, сообщает корпоративная газета УАЗа.

Отмечается, что открытие терминала отгрузки является итогом реализации первого этапа программы оптимизации производственных площадей Ульяновского автозавода.

В следующем году власти Ульяновской области, города и УАЗ начнут модернизацию дорожной инфраструктуры, ведущей до Индустриального парка УАЗ.

"Это послужит дополнительным импульсом к развитию промышленной площадки, увеличению числа резидентов и количества рабочих мест, что благоприятно скажется на экономике Ульяновска и Ульяновской области", - резюмировали на заводе.