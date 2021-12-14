Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
25 минут назад

Скорее жив, чем мертв: УАЗ рассказал о проведенной модернизации

После большого интервью главы УАЗа Адиля Ширинова стали появляться слухи, что Ульяновский автозавод через несколько лет будет закрыт или, в лучшем случае, продан. Тем не менее пока производственная площадка работает и даже модернизируется.

Скорее жив, чем мертв: УАЗ рассказал о модернизации
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Так, например, стало известно об открытии нового терминала отгрузки автомобилей. Одновременно на территории логистического центра площадью более шести тысяч квадратных метров может разместиться 12 автовозов, сообщает корпоративная газета УАЗа.

Отмечается, что открытие терминала отгрузки является итогом реализации первого этапа программы оптимизации производственных площадей Ульяновского автозавода.

В следующем году власти Ульяновской области, города и УАЗ начнут модернизацию дорожной инфраструктуры, ведущей до Индустриального парка УАЗ.

"Это послужит дополнительным импульсом к развитию промышленной площадки, увеличению числа резидентов и количества рабочих мест, что благоприятно скажется на экономике Ульяновска и Ульяновской области", - резюмировали на заводе.

Ранее "РГ" рассказывала, что на УАЗе в рамках улучшения и развития производства из работников планируют сделать роботов.

Бортжурнал,УАЗ,Адиль Ширинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители