Renault обещает доработать провалившую краш-тесты модель

Неделей ранее EuroNCAP раскрыл результаты краш-теста самого доступного электрокара в Европе, Renault Zoe. Модель провалила испытания и заработала 0 звезд из пяти возможных. В Renault отреагировали на ситуацию и пообещали принять меры — уже в марте 2022 года компания выпустит Zoe с расширенным список базовых систем безопасности. В частности, в список стандартного оборудования включат систему автоматического аварийного торможения (AEB).

Фото: © Renault © Renault

Эксперты независимой организации EuroNCAP раскритиковали современный Renault Zoe за упрощенную конструкцию боковых подушек безопасности — они защищают только туловище, а не голову. Кроме того, для электрокара предусмотрены всего четыре эйрбега, остальные не предлагаются даже за доплату. Помимо всего вышеперечисленного, у базового Zoe отсутствуют современные электронные ассистенты, в результате чего модели пришлось пропустить часть испытаний, где тестируют работу этих систем.

Немецкое издание Auto Motor und Sport обратилось в представительство Renault с просьбой прокомментировать провальный результат Zoe, на что в компании пообещали доработать автомобиль и сделать его безопаснее — AEB с функцией распознавания пешеходов войдет в список базового оснащения.

Кроме того, автопроизводитель объяснил, почему упростили боковые подушки безопасности. Дело в том, что конструкция автомобиля не предусматривает установки оконных эйрбегов, поэтому первое время Zoe комплектовался вмонтированными в спинки передних сидений боковыми подушками крупного размера. Верхний головной сектор этого айрбега предназначался для защиты при ударе о столб, однако, по собственной информации Renault, с момента появления Zoe на рынке в 2012 году, ни один электрокар в подобное ДТП не попадал.

Кроме того, автопроизводитель установил, что при распространенных боковых ударах об объект большая подушка, рассчитанная сразу на туловище и голову, не всегда раскрывалась правильно. В связи с этим в 2019 году конструкцию упростили, оставив только нижнюю часть эйрбега, предназначенную для туловища. В Renault отмечают, что, учитывая статистику, а также сложность и дороговизну производственных процессов, возвращаться к двухсекционным боковым подушкам безопасности нет смысла.