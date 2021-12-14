Распространенные ошибки: как не сломать сцепление авто

Автомобилей с механической коробкой передач на рынке становится все меньше, поэтому многие водители сегодня могут даже не знать, что у некоторых машин слева имеется третья педаль. Это сцепление, и оно необходимо для того, чтобы разрывать связь двигателя и коробки, причем именно в тот момент, когда вы нажимаете на педаль.

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По этой причине к сцеплению следует относится бережно, ведь срок его службы во многом зависит от вашего стиля вождения, предупреждает портал 110km. Чтобы избежать преждевременного износа, следует помнить о нескольких самых распространенных ошибках.

Машина на светофоре, педаль выжата

На светофоре многие водители оставляют педаль сцепления полностью выжатой. Это вредная привычка, которая может привести к повышенному износу. Дело в том, что при нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Это усилие достаточно серьезное, поэтому деталь может испытывать огромные нагрузки, а вот запас прочности у нее далеко не бесконечный. Поэтому на светофоре или во время другой остановки рекомендуется оставить педаль в покое и установить рычаг коробки на "нейтралку".

Слишком быстрое или слишком медленное выжимание

Детали сцепления могут не выдержать подобных чрезмерных нагрузок и дать сбой. При медленном отпускании педали диск сцепления не плотно прилегает к маховику двигателя и пробуксовывает. Поверхность диска стачивается, а трение приводит к перегреву, который не идет на пользу накладке диска сцепления и другим компонентам.

Постоянное выжимание сцепления