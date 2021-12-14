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1 час назад

Как не сломать сцепление автомобиля: три распространенные ошибки

Автомобилей с механической коробкой передач на рынке становится все меньше, поэтому многие водители сегодня могут даже не знать, что у некоторых машин слева имеется третья педаль. Это сцепление, и оно необходимо для того, чтобы разрывать связь двигателя и коробки, причем именно в тот момент, когда вы нажимаете на педаль.

Распространенные ошибки: как не сломать сцепление авто
Фото: ПрофильПрофиль

По этой причине к сцеплению следует относится бережно, ведь срок его службы во многом зависит от вашего стиля вождения, предупреждает портал 110km. Чтобы избежать преждевременного износа, следует помнить о нескольких самых распространенных ошибках.

Машина на светофоре, педаль выжата

На светофоре многие водители оставляют педаль сцепления полностью выжатой. Это вредная привычка, которая может привести к повышенному износу. Дело в том, что при нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Это усилие достаточно серьезное, поэтому деталь может испытывать огромные нагрузки, а вот запас прочности у нее далеко не бесконечный. Поэтому на светофоре или во время другой остановки рекомендуется оставить педаль в покое и установить рычаг коробки на "нейтралку".

Слишком быстрое или слишком медленное выжимание

Детали сцепления могут не выдержать подобных чрезмерных нагрузок и дать сбой. При медленном отпускании педали диск сцепления не плотно прилегает к маховику двигателя и пробуксовывает. Поверхность диска стачивается, а трение приводит к перегреву, который не идет на пользу накладке диска сцепления и другим компонентам.

Постоянное выжимание сцепления

Некоторые автовладельцы постоянно оставляют ногу на педали сцепления. Несмотря на то, что сила давления на педаль может быть небольшой, эта ошибка также способна вывести узел из строя. Ведь в этом случае диск сцепления не прилегает полностью к маховику.

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