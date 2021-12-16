Mercedes-Benz вывел на тесты электрический EQE 2023

Зимние тесты проходят в Скандинавии. Новое транспортное средство будет отличаться от других моделей марки аэродинамическим дизайном, выполненным в духе EQE и EQS. Несмотря на защитный камуфляж, видно, что машина получит объемный передний бампер, доработанную решетку радиатора, а также новую светодиодную оптику.

Салон на фотографиях не запечатлен, но в Сети выдвигают предположения о том, что интерьер будет отделан натуральной кожей или алькантарой в сочетании с качественным пластиком черного цвета, который не будет раздражать и доставлять неприятные скрипы во время движения.