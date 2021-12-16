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2 часа назад

Mercedes-Benz вывел на тесты электрический EQE 2023

Немецкий концерн Mercedes-Benz приступил к проведению тестовых испытаний электрифицированного автомобиля EQE 2023 года.

Mercedes-Benz вывел на тесты электрический EQE 2023
Фото: Car.ruCar.ru

Зимние тесты проходят в Скандинавии. Новое транспортное средство будет отличаться от других моделей марки аэродинамическим дизайном, выполненным в духе EQE и EQS. Несмотря на защитный камуфляж, видно, что машина получит объемный передний бампер, доработанную решетку радиатора, а также новую светодиодную оптику.

Carscoops

Салон на фотографиях не запечатлен, но в Сети выдвигают предположения о том, что интерьер будет отделан натуральной кожей или алькантарой в сочетании с качественным пластиком черного цвета, который не будет раздражать и доставлять неприятные скрипы во время движения.

В движение Mercedes-Benz EQE 2023 будет приводить электрифицированная силовая установка мощностью от 288 до 670 лошадиных сил. Запас хода составит 660 километров. Пару агрегату составит 8АКПП и задний или полный привод.

Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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