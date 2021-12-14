В интернет утекла база данных автовладельцев Москвы

В Сети в открытом доступе обнаружили часть базы данных с информацией о регистрационных действиях автотранспортных средств в Москве и области за ноябрь и декабрь 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации», который опубликовал скриншот с частью данных.
Сообщается, что фрагмент базы содержит больше 11,7 тыс. строк. Каждая из них включает информацию о дате регистрации, государственном номере автомобиля, его марке и годе выпуска, VIN-код машины, ФИО владельца и его номер телефона.
Адрес форума, где размещена база данных ГИБДД, не уточняется.
Подобные базы уже появлялись в интернете и раньше: в 2019 году с информацией о регистрациях авто в Москве за 2018 год (больше 358 тыс. записей) и в мае 2021-го с данными по Санкт-Петербургу (больше 1 млн строк).