В интернет утекла база данных автовладельцев Москвы

В Сети в открытом доступе обнаружили часть базы данных с информацией о регистрационных действиях автотранспортных средств в Москве и области за ноябрь и декабрь 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Утечки информации», который опубликовал скриншот с частью данных.

Фото: Телеграм-канал «Утечки информации» Телеграм-канал «Утечки информации»

Сообщается, что фрагмент базы содержит больше 11,7 тыс. строк. Каждая из них включает информацию о дате регистрации, государственном номере автомобиля, его марке и годе выпуска, VIN-код машины, ФИО владельца и его номер телефона.

Адрес форума, где размещена база данных ГИБДД, не уточняется.