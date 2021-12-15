В Россию едет самый роскошный лимузин Кореи

В Корее начинаются продажи нового флагмана Genesis седана G90. В следующем году он будет доступен и российским покупателям. Подробнее о новой модели и ее перспективах на нашем рынке, в материале «Газеты.Ru».

Фото: Genesis Genesis

В салонах российских дилеров новое поколение Genesis G90 появится, ориентировочно, ближе к концу лета, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе корейской автокомпании (люксовое подразделение Hyundai). В российском офисе Genesis не исключают, что машины для нашего рынка будут выпускаться на калининградском заводе «Автотор», окончательное решении о месте производства G90 для России на данный момент не принято.

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Дизайн второго поколения представительского седана выполнен в новом фирменном стиле с «двухэтажнной» головной оптикой. Впервые такое решение было апробировано около года назад на новом поколении большого седана G80 – модели, стоящей на ступень ниже флагмана. Новинка имеет ряд новых функций. К примеру,

как только хозяин с ключом в кармане приближается к машине, система бесключевого доступа автоматически распознает его и выдвигает скрытые в дверях ручки.

Впрочем, владелец нового Genesis вообще сможет оставить ключи дома, прописав их цифровые копии в своем смартфоне. В этом случае автомобиль отпирается по команде в приложении, а заводится лишь, когда гаджет находится в салоне. С телефона возможен и дистанционный запуск.

Автомобиль представлен как в стандартной версии с длиной колесной базы чуть менее 3,2 метра, так и с увеличенной почти на 20 см. Базовая модификация нового G90 стала длиннее предшествующей почти на 10 см, а вот удлиненный седан второго поколения короче примерно на 5 см. Как и прежде, автомобиль будет доступен с приводом на заднюю ось и в полноприводном исполнении. Удлиненную версию предлагают только с приводом на все колеса.

Genesis

В Genesis не раскрывают всю информацию о линейке двигателей для флагманского седана.

В официальном сообщении компании упоминается лишь о новом шестицилиндровом бензиновом турбомоторе объемом 3,5 литра мощностью 380 лошадиных сил, агрегатирующемся с восьмиступенчатым автоматом.

По данным автомобильного портала «Драйв», на новом G90 появится также двигатель, усиленный электрическим нагнетателем. Причем таким силовым агрегатом будут оснащается только удлиненные автомобили.

Лимузин имеет полноуправляемое шасси — это означает, что его задние колеса могут поворачиваться синхронно с передними, правда, не более, чем на 2-4 градуса. Это обеспечивает седану лучшую маневренность на низких скоростях и максимальную устойчивость в крутых поворотах. Характер демпфирования адаптивных амортизаторов привязан к информации от фронтальной камеры — при приближении к неровной дороге подвеска сможет заранее сделать отбой мягче для улучшения комфорта пассажиров.

Новый G90 стал первым автомобилем бренда Genesis, салон которого оборудован аромосистемой, распыляющей через вентиляцию один из выбранных ароматов.

Когда запах надоест или парфюм закончится, душистый картридж можно поменять самостоятельно, не обращаясь к дилеру: он вставляется в специальную нишу, расположенную в перчаточном ящике.

Genesis

Все четыре кожаных сиденья (сзади они раздельные) G90 оснащены функцией массажа (предлагается четыре разных программы), а на длинной версии заднее правое кресло дополнительно оборудовано выдвигающейся при помощи электропривода подставкой для ног.

В спинку сиденья водителя встроены дополнительные динамики, через которые транслируются «автомобильные» звуки, вроде сигнала включенного указателя поворота: пассажиры эти звуки не услышат.

Кроме того, водитель может восстановить настройки сидений, зеркала и органов управления после другого человека, управлявшего машиной, просто приложив палец к сканеру отпечатков.

Основная доля продаж нового Genesis G90, особенно в первое время, придется на корпоративных клиентов, ожидает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, частные лица станут приобретать этот автомобиль, после того, как он несколько примелькается на дорогах.

«В сегменте представительских автомобилей очень важным фактором является своего рода харизма, узнаваемость модели. В этом смысле бренду Genesis еще есть над чем работать, в том числе и выводя на рынок новый седан G90», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, чтобы привлечь потенциальных клиентов, российскому офису Genesis следует максимально дистанцироваться от материнской компании Hyundai. Это позволит клиентам не ассоциировать премиум-марку с доступными корейскими моделями.