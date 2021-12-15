Вместо самоката: какую машину купить на вторичке за 200 тысяч рублей

Так и хочется ответить – «никакую». И действительно в сегодняшних реалиях надо искать не авто за 200 тысяч, а электросамокат в том же бюджете. Но если посмотреть чуть более пристально, найти кое-что все же можно.

Фото: АвтоКод АвтоКод

Сразу скажем, выбор будет непростым и долгим, потому что в бюджете «двести» будут 15-20-летние «европейки» и «японцы» с тремя экваторами на одометре и дубликатами ПТС. А корейцы в те годы делали не так много хороших машин, чтобы хоть за что-то можно было зацепиться.

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При этом на вторичке все же можно найти авто с пробегом, 200 тысяч на которые потратить как минимум не жалко. Они потребуют ухода и присмотра, но хотя бы не разорят на регулярном обслуживании.

Volkswagen Lupo Цена: 80-300 тыс. рублей

Двигатель: бензин / дизель 50-60 л. с.

АвтоКод

Коротыш-Volkswagen из поздних девяностых – отличный вариант на роль первой машины в водительской карьере или какой-нибудь уже второй-третьей в семье – чисто для доставки пакетов из супермаркета или гостевой машины для дальних родственников.

Он неприхотлив, верток, его удобно парковать натурально в любой мало-мальский просвет. А при мизерной массе любого из двигателей хватает, чтобы ехать довольно бодро.

По низу рынка, наверное, смотреть не стоит – там совсем уставшие по кузову, салону и технике варианты. Но и варианты от 200 тоже стоит тщательно проверять. Вот, пример.

Пробиваем машину через сервис avtocod.ru и видим, что за 14 с лишним лет она поменяла семерых хозяев.

Дубликат выдан, скорее всего, из-за того, что в оригинале не осталось места для внесения записей. Машину можно посмотреть, но посмотреть тщательно и желательно у диагноста.

Hyundai Getz Цены: 90-400 тыс. рублей

Двигатели: бензин 66-97 л. с.

АвтоКод

Hyundai Getz – тот самый «редкий» достойный корейский автомобиль двадцатилетней давности. Он завоевал аудиторию своей простотой, дружелюбностью и полноценностью.

Несмотря на габариты, это вполне себе машина для езды не только лишь в одиночестве. Есть какой-никакой багажник, а главное – крайне банальная конструкция, которая обеспечивает живучесть.

Getz даже в условиях российской глубинки недорого и просто обслужить, что для авто с пробегом до 200 тыс. рублей – достижение.

А еще неприятно отмечать один момент, но Getz сегодня оценен в рублях в те же деньги, которые за него просили новым году этак в 2007-м – снова 280 тысяч, а то и больше.

Хотя бывают варианты и за меньшие деньги. И эти варианты еще «побегают», если до и после покупки относиться к ним ну хотя бы с уважением.

Peugeot 206 Цены: 130-350 тыс. рублей

Двигатели: бензин 75-110 л. с.

АвтоКод

«Пыжик» из тех времен, когда проклятье совместных с BMW турбомоторов еще не настало, когда все было просто, легко, ремонтопригодно и кондово: минимум электроники, все на аналоговых технологиях, зато с приличным багажником и салоном на четверых.

За счет своей распространенности машина, опять же, недорога и неприхотлива в обслуживании – вплоть до того, что не должно быть проблем даже с кузовными запчастями (чем машина старше, тем труднее ее найти). А на вторичке благодаря все той же популярности есть масса вариантов под любой кошелек и в любом состоянии.

Skoda Fabia I Цены: 200–350 тыс. рублей

Двигатели: бензин 64-75 л. с.

АвтоКод

До сих пор прекрасный автомобиль, близкий к эталону В-класса. Полноформатный салон без всяких скидок, багажник не только лишь для пакета семечек, нестыдная управляемость и копеечные расходники для обслуживания.

В сторону Fabia любого поколения стоит смотреть в первую очередь, если хочется даже не просто автомобиль до 200 тысяч рублей, а хорошего компаньона на каждый день. Fabia просторна, дружелюбна к новичкам, да и системы безопасности у нее уже родом из «нулевых», то есть вполне близко к нашему дню.

За 200 тысяч найти добротный экземпляр непросто, но машина довольно популярная, тираж большой – что-нибудь обязательно попадется.

Nissan Micra III Цены: 185-900 тыс. рублей

Двигатели: бензин 65-80 л. с.

АвтоКод

Такой разброс цен объясняется тем, что Micra третьего поколения продавалась по всему миру с 2002 по 2010 год. Нас, соответственно, интересуют максимально ранние экземпляры – чисто, чтобы влезть в бюджет.

И это будет добротная альтернатива той же «Фабии»! Машина, про которую все говорят: «Внутри больше, чем кажется снаружи». И это действительно так. «Микру» (как и Fabia) хочется рекомендовать не только как просто авто до 200 тыс. (лишь бы влезло в бюджет), а как машину для молодой семьи без излишков денег.

Это Nissan, то есть там нечему особо ломаться. Но это Nissan из двухтысячных, то есть там уже можно надеяться на подушки безопасности и климат-контроль. Плюс, на интересный дизайн, который в этом размере и бюджете встречается не так чтобы часто.

Где искать болячки в авто до 200 тыс. рублей

АвтоКод

Везде. У таких авто было не два и не три собственника, вероятнее всего, – не одно ДТП в истории, а с определенного порога – еще и обслуживание самыми дешевыми запчастями. Поэтому недостаточно медовых обещаний автора объявления. И даже одной проверкой «Автокодом» ограничиться нельзя.

Тут только подъемник, полная компьютерная диагностика, заглянуть эндоскопом в цилиндры – все в комплексе и подряд.