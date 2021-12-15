Honda научила авто следить за разметкой и жаловаться властям

Исследовательский институт Honda совместно с Министерством транспорта штата Огайо запустят пилотную программу, в рамках которой машины японской марки будут сообщать властям о состоянии дорожной разметки. Для этого Honda создала специальную систему, которая использует камеры автомобиля и фиксирует встречающуюся на пути разметку, а затем самостоятельно оценивает ее, присваивая цветовые коды.

Фото: © Honda © Honda

Так, если разметка в отличном состоянии, система пометит ее зеленым цветом. Хорошая разметка получит желтый код, а требующая ремонта – красный. В случае отсутствия разметки на дороге будет присвоен серый цветовой код. Эти данные, а также координаты GPS вместе с фотографиями или видео отправляются органу, ответственному за содержание дорог.

Глава дептранса Огайо Джек Марчбэнкс отметил, что ведомство «регулярно проверяет дороги», но это «трудоемкий процесс». Система же позволит исключить целую стадию работ, поможет дорожникам заметно сэкономить на проверке разметки и ускорить ее восстановление, что в итоге повысит безопасность.

Помимо этого, разработчики хотят научить автомобили делиться друг с другом информацией, чтобы водители были готовы к участкам с плохой разметкой. Особенно актуальной такая способность будет для машин с автономными системами, «зрение» которых опирается на маркировку.

В будущем система получит и другие функции, однако пока Honda не раскрывает конкретики. Возможно, речь идет о мониторинге состояния самого покрытия – выявлении выбоин и трещин.