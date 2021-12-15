Вредно ли зимой держать машину в теплом гараже

Оставлять машину на ночь зимой в теплом гараже очень приятно. Утром она заводится без проблем, а водитель не ждет на морозе 5-10 минут прежде чем поехать. Однако техническим узлам автомобиля резкие перепады температур не идут на пользу: если из отапливаемого гаража выехать на 20-градусный мороз, то охлаждение будет стремительным.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первым страдает лакокрасочное покрытие кузова. Разные материалы имеют разную теплопроводность, поэтому когда панели кузова начинает коробить от холода, по краске ползут микроскопические трещины и вздутия, пишет aif.ru. Когда с мороза машина отправляется обратно в теплый гараж, из-за резкой смены температур начинается обратный процесс. Чем чаще происходят тепловые перепады, тем большим повреждениям подвергается краска.

Видео дня

Еще одна проблема - конденсат. Когда с мороза автомобиль попадает в теплый гараж, влага начинает проникать в микротрещины и провоцирует коррозию.

От повышенной влажности страдает и электрика. Начинают окисляться контакты, постепенно появляются ошибки электронного блока, различных датчиков и систем.

Перепады температур негативно влияют и на состояние подвески. Первым делом разрушаются резинометаллические шарниры, опоры и пыльники.

Конденсат начинает накапливаться и в бензобаке. Чем чаще машина остается в теплом гараже после мороза - тем больше воды собирается там, где ее быть не должно. За год при обычных условиях эксплуатации в бензобаке набегает до 500 мл влаги, при регулярных перепадах температур это же количество набежит за месяц.

Для того, чтобы вывести лишнюю влагу из бензобака, необходимо использовать химические присадки, которые продаются в магазинах автозапчастей. Если этого не сделать, вода начинает попадает в топливный насос, а это ничем хорошим не кончится.

Конечно, у теплого гаража есть немало плюсов. В нем хорошо себя чувствует аккумулятор, лучше заводится двигатель. Масло застывает не так сильно. Впрочем, тщательный прогрев машины на холодной парковке и аккуратный старт ничем не хуже. Поэтому недостатки отапливаемого гаража перекрывают плюсы.