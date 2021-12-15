Volkswagen Amarok не вернется в Россию

Volkswagen Amarok стабильно входил в четверку самых популярных пикапов на российском рынке, пока весной этого года его продажи не свернули — причиной стало то, что Amarok готовится к смене поколения. Первое время в представительстве марки не исключали, что новый Amarok все же будет продаваться в России — якобы поставки новинки наладят из Аргентины. Теперь же выяснилось, что пикап будет представлен лишь «в нескольких западных странах».

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

«Новый Amakor будет доступен для заказа в 2022 году, однако на российском рынке данная модель пока не ожидается», — говорится в официальном заявлении коммерческого подразделения Volkswagen.

Модель второго поколения пока не представлена, однако некоторые подробности о ней уже имеются. Известно, что пикап будут собирать на заводе в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем производство наладят и на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне. Новинка разделит платформу и линейку двигателей с Ford Ranger: ожидается, что в нее войдут V6 3.0 и «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами.

Что касается изменений в дизайне, то со сменой поколения Amarok сохранит пропорции предшественника, но станет более современным: в салоне появятся цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и новый рычаг селектора трансмиссии. В Volkswagen все это называют «силой и мощью с четкой ДНК бренда».