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3 часа назад

Новая генерация пикапа будет продаваться лишь в нескольких западных странах

Volkswagen Amarok стабильно входил в четверку самых популярных пикапов на российском рынке, пока весной этого года его продажи не свернули — причиной стало то, что Amarok готовится к смене поколения. Первое время в представительстве марки не исключали, что новый Amarok все же будет продаваться в России — якобы поставки новинки наладят из Аргентины. Теперь же выяснилось, что пикап будет представлен лишь «в нескольких западных странах».

Volkswagen Amarok не вернется в Россию
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

«Новый Amakor будет доступен для заказа в 2022 году, однако на российском рынке данная модель пока не ожидается», — говорится в официальном заявлении коммерческого подразделения Volkswagen.

Модель второго поколения пока не представлена, однако некоторые подробности о ней уже имеются. Известно, что пикап будут собирать на заводе в Хенераль Пачеко, Аргентина, а затем производство наладят и на предприятии Ford в южноафриканском Силвертоне. Новинка разделит платформу и линейку двигателей с Ford Ranger: ожидается, что в нее войдут V6 3.0 и «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами.

Что касается изменений в дизайне, то со сменой поколения Amarok сохранит пропорции предшественника, но станет более современным: в салоне появятся цифровая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и новый рычаг селектора трансмиссии. В Volkswagen все это называют «силой и мощью с четкой ДНК бренда».

Volkswagen Amarok предыдущего поколения поставляли в Россию с завода в немецком Ганновере, однако еще в 2020 году производство пикапов там завершилось, а мощности переоборудовали под выпуск электромобилей.

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