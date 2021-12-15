Почему вредно постоянно нагревать сиденья в автомобиле

Подогрев сидений в автомобиле рекомендуется включать до начала поездки, а во время движения эту опцию лучше не использовать. Постоянный и основательный подогрев может привести к простудам после выхода из теплого салона на холод, а также к бесплодию у мужчин. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

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Он посоветовал использовать подогрев сидений, чтобы избежать переохлаждения, которое может спровоцировать различные заболевания. В первую очередь, радикулит. Однако использовать эту функцию автомобиля нужно правильно.

"Это не должно быть постоянно включено. Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете", – сказал Андрей Демин.

Включать на высокую мощность подогрев нельзя из-за риска простуды при выходе из слишком теплого автомобиля на холод. По словам врача, опция предназначена для того, чтобы человек не садился на холодное, а греться за счет нее противопоказано. Он отметил, что в организме нет ничего такого, что нужно было бы прогревать. Андрей Демин посоветовал после выхода из салона обязательно одеваться, а на кожаные сиденья, которые быстро остывают, надеть специальные накидки, передает радио Sputnik.

Кроме того, долгий и основательный прогрев сиденья может привести к риску развитию бесплодия у мужчин, рассказал врач.

"Такая информация попадается. Природа неспроста выделила мужские половые железы, они находятся в мошонке, и должна быть пониженная температура, чтобы все процессы протекали нормально", – подчеркнул медик.