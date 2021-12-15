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2 часа назад

Haval поднял цены на весь модельный ряд в России

В декабре текущего года китайский бренд Haval переписал прайс на все транспортные средства актуального модельного ряда. Стоимость машин выросла от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Haval поднял цены на весь модельный ряд в России
Фото: ТАСС/Станислав КрасильниковТАСС/Станислав Красильников

Самую большую прибавку в цене получил внедорожник Haval H9. Стоимость его базовой версии выросла на 30 000 рублей относительно прежних ценников. Все остальные кроссоверы поднялись в цене несколько меньше. Основной причиной пересмотра ценников стал продолжающийся дефицит новых моделей и нехватка микрочипов, которая тормозит полноценную производственную деятельность концерна.

Ранее в Сети появилась информация о том, что внедорожник Haval H9 будет снят с продажи на китайском рынке из-за постоянно снижающегося покупательского спроса. На российском рынке продажи внедорожника в следующем году будут продолжены.

Бортжурнал,
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