Haval поднял цены на весь модельный ряд в России

В декабре текущего года китайский бренд Haval переписал прайс на все транспортные средства актуального модельного ряда. Стоимость машин выросла от 20 000 до 30 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников ТАСС/Станислав Красильников

Самую большую прибавку в цене получил внедорожник Haval H9. Стоимость его базовой версии выросла на 30 000 рублей относительно прежних ценников. Все остальные кроссоверы поднялись в цене несколько меньше. Основной причиной пересмотра ценников стал продолжающийся дефицит новых моделей и нехватка микрочипов, которая тормозит полноценную производственную деятельность концерна.