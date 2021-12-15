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35 минут назад

Электрическое кросс-купе дебютирует в январе

Компания Skoda продолжает тизерную кампанию своего нового электрического кросс-купе Enyaq Coupe iV: на этот раз чешская марка поделилась коротким роликом, а также объявила дату премьеры — 31 января 2022 года. У новинки есть ряд особенностей: например, у нее один из самых низких показателей аэродинамического сопротивления в классе, который равен 0,234. В новом видео также продемонстрирована заглушка на месте радиаторной решетки с подсветкой.
Skoda анонсировала премьеру Enyaq Coupe iV
Фото: © Skoda© Skoda

По предварительным данным, продажи батарейного кросс-купе стартуют в Европе уже в первом квартале следующего года. Известно, что по сравнению со стандартным кроссовером Enyaq iV новинка получит прибавку к длине в символические четыре миллиметра, а объем багажника под полкой уменьшится с 585 до 570 литров.

Базовую версию предложат с одномоторной установкой мощностью 179 лошадиных сил и батареей емкостью 62 киловатт-часа. «Среднюю» модификацию оснастят 204-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором на 77 киловатт-часов. Топовый кроссовер с обозначением iV 80 получит два электромотора (по одному на каждой оси), которые суммарно будут выдавать 265 сил. Раскрыт и запас хода: он будет достигать 535 километров по циклу WLTP.

Уже в «базе» электромобиль оснастят панорамной крышей. Размерность колесных дисков варьируется от 19 до 21 дюйма, в то время как для «обычного» Enyaq доступны и 18-дюймовые колеса. Диодная оптика устанавливается по умолчанию, а вот за матричные фары придется доплатить, как и за подсветку решетки радиатора.

Skoda планирует вывести на европейский рынок до десяти новых моделей к 2025 году, причем все они будут либо с гибридной, либо с электрической силовой установкой. А в течение следующих пяти лет автопроизводитель доведет долю электрифицированных машин от общем объема продаж до 25 процентов.

Отвезу за 500

Бортжурнал,Skoda,
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