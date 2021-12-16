В России подскочил спрос на праворульные автомобили

Эксперты «Авито Авто» проанализировали статистику сделок на вторничном рынке в России и сделали вывод, что популярность праворульных автомобилей в стране продолжает расти. В настоящий момент доля таких подержанных машин составляет 6,8 процента, что на 1,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2021-го продажи праворульных транспортных средств выросли на 39 процентов. В связи с этим специалисты составил рейтинг, в который вошли 10 самых популярных у российских покупателей праворульных автомобилей.

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В настоящий момент средняя стоимость праворульных автомобилей с пробегом в России составляет 286 000 рублей. Самым популярным транспортным средством с правым расположением руля является Toyota Corolla, цены на которую начинаются от 170 000 рублей. На втором месте расположился минивэн Toyota Alphard, который в среднем можно приобрести за полмиллиона рублей. Тройку лидеров замкнула Toyota Mark II, который предлагают за 270 000 рублей. Следом расположились Honda Fit и Toyota Vitz.

Больше всего праворульных автомобилей традиционно покупают на Дальнем Востоке и в Сибири. Например, в Хабаровском крае и Амурской области доля таких машин на вторичном рынке составляет 86,7 и 79 процентов соответственно. Кроме того, с начала 2021 года более чем на десять процентов выросли продажи праворульных автомобилей в Краснодарском крае, что совсем нетипично для южного региона.