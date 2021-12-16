Штраф на потоке: ГИБДД отчиталась о работе «Кибер-шерифов»

За месяц сотрудники ГИБДД Москвы вынесли 79 постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, которые установлены на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости» Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Львиная доля этих нарушений (70) связана с превышением скорости на 20–40 км/ч, остальные девять — на 40–60 км/ч. Санкции предусматривают штрафы в размере 500 руб. и от 1000 до 1500 руб. соответственно.

Сейчас в городе работают два таких комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств, — «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф». По материалам с первого вынесено 46 постановлений, по материалам со второго — 33.