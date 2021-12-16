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3 часа назад

ГИБДД отчиталась о работе «Кибер-шерифов», которые штрафуют в потоке

За месяц сотрудники ГИБДД Москвы вынесли 79 постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений скоростного режима, которые установлены на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Штраф на потоке: ГИБДД отчиталась о работе «Кибер-шерифов»
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Львиная доля этих нарушений (70) связана с превышением скорости на 20–40 км/ч, остальные девять — на 40–60 км/ч. Санкции предусматривают штрафы в размере 500 руб. и от 1000 до 1500 руб. соответственно.

Сейчас в городе работают два таких комплекса, которые фиксируют нарушения в потоке транспортных средств, — «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф». По материалам с первого вынесено 46 постановлений, по материалам со второго — 33.

Специальные автомобили ЦОДД выпустили на дороги Москвы в середине ноября. Комплексы вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше, они автоматически фиксируют превышение скорости участников дорожного движения, угол обзора камер составляет 360°. В перспективе камеры способны отслеживать другие нарушения на дорогах (связанные с парковкой, движением по автобусной полосе и обочине) и находить машины в розыске.

Бортжурнал,ГИБДД,
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