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1 час назад

Названы наименее угоняемые модели автомобилей в России в 2021 году

Специалисты онлайн-сервиса по проверке автомобилей «Автотека» перечислили автомобили, которые пользуют наименьшей популярностью у угоншиков или вообще никогда не угоняются.

Какие модели автомобилей угоняют реже всего
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, иномаркой, которая подвергается наименьшему риску угона, стала модель Hyundai Matrix. Второе место среди непопулярных у угонщиков автомобилей занял компактный хэтчбек Kia Picanto. Третье место у Toyota Aurus. Среди моделей Nissan редко угоняют модели Tiida и Micra.

В рейтинг наименее угоняемых автомобилей из отечественных автомобилей попала только Lada Kalina. Среди массовых моделей не пользуются популярностью у угонщиков Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta.

В премиальном сегменте реже всего угоняют Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4S, Volvo S40, Volvo XC70, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.

Бортжурнал,Mercedes-Benz A-Класс,Hyundai Matrix,Volvo S40,Volvo XC70,Mitsubishi Carisma,Renault Symbol,Chevrolet Spark,Lexus IS,Infiniti QX50,Ford Fiesta,Kia Picanto,Lada Kalina,Jaguar F-Pace,Volkswagen Golf,Volkswagen Tiguan,Audi Q3,Porsche Panamera,Lexus,Jaguar,Renault,Nissan,Hyundai,Chevrolet,Volvo,Kia,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,Mitsubishi,Mercedes-Benz,Lada,Porsche,
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