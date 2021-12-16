Какие модели автомобилей угоняют реже всего

Специалисты онлайн-сервиса по проверке автомобилей «Автотека» перечислили автомобили, которые пользуют наименьшей популярностью у угоншиков или вообще никогда не угоняются.
Так, иномаркой, которая подвергается наименьшему риску угона, стала модель Hyundai Matrix. Второе место среди непопулярных у угонщиков автомобилей занял компактный хэтчбек Kia Picanto. Третье место у Toyota Aurus. Среди моделей Nissan редко угоняют модели Tiida и Micra.
В рейтинг наименее угоняемых автомобилей из отечественных автомобилей попала только Lada Kalina. Среди массовых моделей не пользуются популярностью у угонщиков Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan, Renault Symbol, Mitsubishi Carisma и Ford Fiesta.
В премиальном сегменте реже всего угоняют Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4S, Volvo S40, Volvo XC70, Infiniti QX50, Lexus IS и Jaguar F-Pace.