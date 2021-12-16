Новый пикап Geely показали на патентных изображениях

Китайская компания Geely готовится к запуску нового пикапа, который будет продаваться под одной из марок, входящих в состав холдинга. В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались патентные изображения будущей модели: судя по дизайну передней части и заглушке на месте радиаторной решетки, речь идет об электромобиле, который, по всей видимости, относится к классу компактных пикапов, имеет классические пропорции и четырехдверную кабину.

Фото: © Китайские автомобили © Китайские автомобили

В арсенале Geely уже имеется один пикап — это Farizon FX, построенный на базе кроссовера Atlas Pro, который подвергся критике за несуразный дизайн экстерьера. Новый же пикап может базироваться на модели HaoYue, он же KX11, который ждут на российском рынке во второй половине 2022 года. На это косвенно указывают характерные выштамповки на его боковинах.

Китайские автомобили

Китайские автомобили

На корме можно заметить фонари, соединенные светодиодной полосой, протянувшейся во всю ширину кузова, а также отсутствие патрубков выпускной системы, что подтверждает версию об электрической силовой установке.

«Китайские автомобили» предполагают, что новинка может появиться на внутреннем рынке Китая под маркой Maple, в планах которой действительно значится пикап — его выпуск должен начаться уже в 2022 году. Другим кандидатом является Farizon, так как один пикап под этим брендом уже выпускается. Третья версия — Geely создаст новый суббренд специально для линейки электрических пикапов.