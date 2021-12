Электрокары не спасут планету от глобального потепления

Ученые рассчитали объемы выбросов углекислого газа в атмосферу при четырех различных сценариях: 1) при продолжении бизнеса как есть (выпуск и эксплуатация автомобилей с ДВС) (business as usual - BAU), 2) при массовом переходе на электромобили (High Electrification Only), 3) при уплотнении городов (High Shift Only), 4) при сочетании уплотнения городов и массового перехода на электромобили (Electrification + Shift).