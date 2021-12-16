Новый Ford Bronco не впечатлил результатами краш-теста

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) присваивает особо отличившимся в ходе краш-тестов моделям высшую оценку Top Safety Pick, однако новому Ford Bronco она не достанется. Внедорожник слабо выступил в ходе испытаний безопасности: при ударе сзади кресла автомобиля не обеспечивают достаточную защиту пассажиров. Также критике подверглись фары Bronco — специалисты посчитали, что ближний свет недостаточно освещает дорогу, и это окончательно лишило модель возможности претендовать оценку Top Safety Pick.

Фото: © IIHS © IIHS

В испытаниях принял участие четырехдверный Bronco, который уже доступен для заказа в США. Для того, чтобы претендовать на попадание в Top Safety Pick и Top Safety Pick+, модель должна продемонстрировать хороший результат на всех шести этапах испытаний на прочность и безопасность, в том числе — отличную работу вспомогательных систем. А с 2020 года к этому списку добавилась и проверка передней оптики.

Bronco справился не со всеми испытаниями. Например, в ситуации, когда в неподвижный внедорожник сзади врезается транспортного средство той же массы, движущееся со скоростью 32 километра в час, кресла обеспечивают недостаточную защиту шеи водителя и пассажиров. Критиковали внедорожник и за тусклый ближний свет.

Рейтинг моделей, которые смогли получить высшую оценку Top Safety Pick и Top Safety Pick+, будет опубликован на сайте в начале 2022 года.