Dacia Duster 2022 получил новый мотор и цены

Автопроизводитель Dacia уже начал предлагать в дилерских центрах обновленный Duster. Модель получила новый двигатель и прайс.

Обновленный Dacia Duster получил ряд доработок на родном рынке. Автомобиль обрел новый силовой агрегат, объемом 1.3 литра. Речь идет о 4-цилиндровом моторе с отдачей 130 л.с.

В паре с силовым агрегатом функционирует МКПП. Как сообщает производитель, с места до 100 км/час автомобиль разгоняется всего за 10.6 секунды. Максимальную скорость производитель решил ограничить отметкой 193 км/час.

Клиентам марки будут предлагать автомобиль в 2 комплектациях - Prestige и Comfort. Известно, что стоимость кроссовера составляет 18 942 евро в базовом исполнении, что соответствует 1 576 000 рублей. Топовая версия Prestige оценивается компанией в 20 204 евро - 1 681 000 рублей.