Kia представила новый кроссовер под старым именем

В Индии Kia стремительно укрепляет свои позиции. Два года назад марка вышла на местный рынок с "паркетником" Seltos, затем появился субкомпактный Sonet, за которым последовал Carnival. Последний, очевидно, ориентирован на семейных автомобилистов, но уж больно дорог. Выход, видимо, нашли в Carens - новой модели с трёхрядным салоном.

Фото: Kia Kia

В Kia воспользовались рецептом Hyundai, но немного доработали его. Hyundai превратила Creta в трёхрядный Alcazar, растянув последнему колёсную базу и переформовав кормовую часть, "лицо" кроссовера при этом не тронули. Kia же решили поработать и над фронтом Kia Seltos, который стал базой для нового Carens.

Видео дня

Колёсная база кросс-компактвэна увеличена на 150 мм и составляет 2780 мм, общая длина, в том числе и из-за изменения габаритов заднего света, увеличилась на 170 мм - до 4540 мм. Интересно, что Carens на 85 мм выше Seltos, этот параметр равен 1700 мм, а ширина у моделей одинаковая - 1800 мм. Клиренс семейного "паркетника" - 195 мм.

Kia

Внешность - не единственное, что отличает Carens от "донора": салон новинки полностью перекроен. Реализована бюджетная версия виртуальной приборной панели: шкалы виртуальные, но впечатление от них портит стоящий особняком экранчик по центру. Разумеется, бесшовная картинка - удел дорогих авто, поэтому претензий к Kia Carens минимум.

Мультимедийная система в зависимости от комплектации может иметь тачскрин 8 или 10.25 дюйма. В топовых версиях климат-контроль есть не только у водителя и переднего пассажира, но и у второго ряда: он управляется при помощи отдельного пульта, есть система очистки воздуха. Также в дорогих версиях доступны кресла с системой вентиляции, что в Индии особенно актуально, аудиосистема Bose с восемью динамиками, атмосферная подсветка салона, люк в крыше.

Kia

В стандартной комплектации Kia Carens комплектуется шестью подушками безопасности, системами ABS и ESC, помощником при старте на подъёме, дисковыми тормозами всех колёс, задними датчиками парковки.

Семь мест положены Carens в базовой комплектации, но доступны версии с раздельно стоящими креслами второго ряда с откидными столиками и персональными подлокотниками.

Моторная гамма Kia Carens в точности такая же, как у Seltos. Начальный силовой агрегат: связка из бензинового "атмосферника" 1.5 литра мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Бензиновая "турбочетвёрка" 1.4 литра мощностью 140 л.с. может агрегатироваться как "механикой", так и 7-скоростным "роботом" с двойным сцеплением. Турбированному дизелю на 115 сил положены "механика" и классическая автоматическая трансмиссия. Привод - только передний.