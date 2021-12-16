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1 час назад

На бывшем заводе Ford в Петербурге не будут выпускать автомобили: новые подробности

«Деловой Петербург» уточнил информацию о новом владельце пустующего завода Ford во Всеволожске: им оказалась не фирма Mobis Part CIS, как сообщалось ранее. По данным издания, производственные мощности выкупит южнокорейская компания Sungwoo Hitech Rus, которая входит в концерн Hyundai Group, является поставщиком Hyundai Motor и подрядчиком Mobis Parts CIS. Объем инвестиций в проект составляет 6,8 миллиарда рублей.

На бывшем заводе Ford в Петербурге не будут выпускать автомобили
Фото: © Drom.ru© Drom.ru

Ранее стало известно, что сделка по продаже петербургского завода находится на финальной стадии. Журналисты сообщают со ссылкой на генерального директора ООО «Сангву Хайтек Рус» Пака Хона Квона, что в 2023 году компания планирует организовать на предприятии массовый выпуск чехлов для легковых автомобилей Hyundai, которые производятся неподалеку на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовой объем производства составляет 265 тысяч единиц в год, объем продаж оценивается в 10,66 миллиарда рублей в год, а численность сотрудников — 520 человек.

На заводе Ford по Всеволожске до июня 2019 года собирали модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия предприятия достигала тысячи человек. Помимо площадки под Санкт-Петербургом, у американской марки были сборочные мощности в Набережных Челнах (там производили EcoSport и Fiesta), а в Елабуге находился моторный завод, который в начале 2021 года выкупила компания «Соллерс Форд». Последняя занимается производством коммерческих Transit там же в Елабуге — это единственная модель Ford, которая по-прежнему представлена в России.

Ранее президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов допустил возвращение легковых моделей Ford в Россию, однако только при условии «правильной организации производства». Сама же марка не сообщала о намерениях возобновить продажи машин в стране.

Бортжурнал,Hyundai,Адиль Ширинов,Ford,Hyundai,
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