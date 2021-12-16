На бывшем заводе Ford в Петербурге не будут выпускать автомобили

«Деловой Петербург» уточнил информацию о новом владельце пустующего завода Ford во Всеволожске: им оказалась не фирма Mobis Part CIS, как сообщалось ранее. По данным издания, производственные мощности выкупит южнокорейская компания Sungwoo Hitech Rus, которая входит в концерн Hyundai Group, является поставщиком Hyundai Motor и подрядчиком Mobis Parts CIS. Объем инвестиций в проект составляет 6,8 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что сделка по продаже петербургского завода находится на финальной стадии. Журналисты сообщают со ссылкой на генерального директора ООО «Сангву Хайтек Рус» Пака Хона Квона, что в 2023 году компания планирует организовать на предприятии массовый выпуск чехлов для легковых автомобилей Hyundai, которые производятся неподалеку на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Годовой объем производства составляет 265 тысяч единиц в год, объем продаж оценивается в 10,66 миллиарда рублей в год, а численность сотрудников — 520 человек.
На заводе Ford по Всеволожске до июня 2019 года собирали модели Focus и Mondeo, а численность сотрудников на момент закрытия предприятия достигала тысячи человек. Помимо площадки под Санкт-Петербургом, у американской марки были сборочные мощности в Набережных Челнах (там производили EcoSport и Fiesta), а в Елабуге находился моторный завод, который в начале 2021 года выкупила компания «Соллерс Форд». Последняя занимается производством коммерческих Transit там же в Елабуге — это единственная модель Ford, которая по-прежнему представлена в России.
Ранее президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов допустил возвращение легковых моделей Ford в Россию, однако только при условии «правильной организации производства». Сама же марка не сообщала о намерениях возобновить продажи машин в стране.