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30 минут назад

«АвтоВАЗ» опубликовал тизер неизвестного автомобиля Lada

Пресс-служба «АвтоВАЗа» опубликовала в социальных сетях тизерное изображение автомобиля. На рисунке можно разглядеть силуэт машины.

«АвтоВАЗ» опубликовал тизер неизвестного автомобиля Lada
Фото: LADALADA

Пользователям соцсетей предложили отгадать, какой автомобиль Lada «спрятался в темноте». Никаких подробностей компания раскрывать не стала.

Большинство пользователей в соцсетях предположили, что «АвтоВАЗ» готовит спортивную либо полноприводную версию модели XRay. Прототип XRay Sport был представлен на Московском международном автосалоне в 2016 году, но в серию не пошел. Сейчас автомобили семейства Lada XRay стоят от 803 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запатентовал новое название для Lada. А на этой неделе отечественный производитель приостановил сборку сразу четырех моделей.

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