Какие авто трудно продать на вторичном рынке

У владельцев неликвидных моделей авто могут возникнуть проблемы с их продажей. Да и в цене они теряют быстрее одноклассников.

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Пожалуй каждый автовладелец знает, что на автомобильном рынке существует понятие ликвидности. Проще говоря, ликвидность означает то, как быстро владелец сможет продать свою «ласточку» и по какой цене. Ни для кого не секрет, что на рынке существуют модели с высокой ликвидностью, которые с годами не только не теряют в цене, а ещё могут и подорожать. Взять тот же Toyota Land Cruiser Prado или KIA Rio. Но есть и такие автомобили, ликвидность которых хуже некуда. О двух таких сейчас и пойдёт речь.

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KIA Mohave I

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KIA Mohave первого поколения — это классический внедорожник с рамных кузовом, брутальной внешностью, постоянным полным приводом, понижающей передачей и вместительным семиместным салоном. Также модель для своего года может похвастаться богатым оснащением, в том числе ксеноновой оптикой, климат-контролем с разделением на несколько зон и аудиосистемой премиум-класса. Но несмотря на все свои преимущества, KIA Mohave I называют одной из самых неликвидных моделей на российском рынке.

Причин, почему KIA Mohave I не ценится на вторичном рынке, несколько и самая главная связана с его бензиновым 3,8-литровым мотором. Он отличается крайне низкой степенью надёжности — тут и не самая производительная система смазки, приводящая к появлению так называемых задиров на стенках цилиндров, и высокий риск проворачивания шатунных вкладышей. Да, у брутального внедорожника KIA конца нулевых есть версия с дизельным турбомотором, но такую днём с огнём не сыскать. Именно поэтому покупатели стороной обходят Mohave первого поколения, несмотря на его довольно низкую цену для внедорожника тех лет.

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Это ещё один из самых неликвидных автомобилей в России, который был выпущен испанским брендом, официально покинувшим отечественный рынок в 2014 году. Сам производитель позиционирует свой компактный хэтчбек как автомобиль для молодёжной аудитории, который обеспечит удовольствие от вождения с хорошей динамикой разгона и эмоциональным выверенным дизайном. Автомобиль выделяется среди одноклассников своим строгим и в то же время стильным внешним видом, однако, это никак не влияет на его ликвидность. Увы, продать Seat Leon на вторичке крайне сложно.