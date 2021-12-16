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2 часа назад

Какие авто трудно продать на вторичном рынке: конкретные модели

У владельцев неликвидных моделей авто могут возникнуть проблемы с их продажей. Да и в цене они теряют быстрее одноклассников.

Какие авто трудно продать на вторичном рынке
Фото: Car.ruCar.ru

Пожалуй каждый автовладелец знает, что на автомобильном рынке существует понятие ликвидности. Проще говоря, ликвидность означает то, как быстро владелец сможет продать свою «ласточку» и по какой цене. Ни для кого не секрет, что на рынке существуют модели с высокой ликвидностью, которые с годами не только не теряют в цене, а ещё могут и подорожать. Взять тот же Toyota Land Cruiser Prado или KIA Rio. Но есть и такие автомобили, ликвидность которых хуже некуда. О двух таких сейчас и пойдёт речь.

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KIA Mohave I

Car.ru

KIA Mohave первого поколения — это классический внедорожник с рамных кузовом, брутальной внешностью, постоянным полным приводом, понижающей передачей и вместительным семиместным салоном. Также модель для своего года может похвастаться богатым оснащением, в том числе ксеноновой оптикой, климат-контролем с разделением на несколько зон и аудиосистемой премиум-класса. Но несмотря на все свои преимущества, KIA Mohave I называют одной из самых неликвидных моделей на российском рынке.

Причин, почему KIA Mohave I не ценится на вторичном рынке, несколько и самая главная связана с его бензиновым 3,8-литровым мотором. Он отличается крайне низкой степенью надёжности — тут и не самая производительная система смазки, приводящая к появлению так называемых задиров на стенках цилиндров, и высокий риск проворачивания шатунных вкладышей. Да, у брутального внедорожника KIA конца нулевых есть версия с дизельным турбомотором, но такую днём с огнём не сыскать. Именно поэтому покупатели стороной обходят Mohave первого поколения, несмотря на его довольно низкую цену для внедорожника тех лет.

Seat Leon

Car.ru

Это ещё один из самых неликвидных автомобилей в России, который был выпущен испанским брендом, официально покинувшим отечественный рынок в 2014 году. Сам производитель позиционирует свой компактный хэтчбек как автомобиль для молодёжной аудитории, который обеспечит удовольствие от вождения с хорошей динамикой разгона и эмоциональным выверенным дизайном. Автомобиль выделяется среди одноклассников своим строгим и в то же время стильным внешним видом, однако, это никак не влияет на его ликвидность. Увы, продать Seat Leon на вторичке крайне сложно.

Есть как минимум две причины низкой ликвидности Seat Leon в России. Во-первых, бренд Seat, несмотря на то, что входит в группу компаний Volkswagen, не смог стать узнаваемым на российском рынке. Испанцы никогда особо не инвестировали в продвижение своего бренда в России, а потому многим автовладельцам шильдик в форме буквы S ни о чём не говорит. Во-вторых, причина кроется в техническом оснащении самого Seat Leon. Дело в том, что на российском рынке модель представлена в основном в вариантах с турбированными моторами TSI и роботизированными автоматическими коробками переключения передач DSG — ни тот, ни другой агрегат не славится своей надёжностью. Из недостатков стоит выделить слабые турбины, склонность к детонации, быстрый износ поршневой группы, слабое сцепление и мехатроник, а также гниющую проводку и отсюда проблемы с электроникой.

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