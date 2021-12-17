Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+13° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее

Компания Volkswagen решила до конца не отказываться от использования дизельного топлива. Однако специалисты разработали двигатели, которые смогут использовать модифицированный дизель, в состав которого будут входить биокомпоненты. Такие моторы, работающие на парафиновом топливе, снизят выбросы углекислого газа на 70–95 процентов по сравнению с традиционным дизелем. Причем добавлять биологические вещества можно в неограниченном количестве.

Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов
Фото: REUTERS/Ina FassbenderREUTERS/Ina Fassbender

Как и большинство мировых автопроизводителей, Volkswagen развивает линейку электрического транспорта. В планах компании к 2030 году сократить выбросы углекислоты на 40 процентов, а к 2050-му полностью отказаться от использования традиционных ДВС. В то же время марка пока не может исключить применение классических двигателей, поэтому все «Фольксвагены» с моторами TDI, выпущенные с конца июня этого года, могут работать на парафиновом синтетическом дизеле стандарта EN 15940, а для более ранних агрегатов подойдут смеси Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion и Aral Ultimate Diesel.

Такое топливо делают из биологических отходов: утильный жир, опилки, переработанные овощи, масла. По оценкам специалистов, использование, например, гидрированных растительных масел позволит снизить выбросы CO₂ на 70–95 процентов. В будущем может появится и другой тип горючего — PtL (Power-to-Liquid), то есть топливо, синтезированное из воды и захваченного углекислого газа. Подобные проекты есть у Audi и Porsche.

В середине сентября компания Porsche начала строительство завода, на котором специалисты будут выпускать синтетическое топливо. По оценкам представителей марки, фабрика сможет производить до 130 000 экологичного топлива в год.

Бортжурнал,Audi,Volkswagen,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители