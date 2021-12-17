Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов

Компания Volkswagen решила до конца не отказываться от использования дизельного топлива. Однако специалисты разработали двигатели, которые смогут использовать модифицированный дизель, в состав которого будут входить биокомпоненты. Такие моторы, работающие на парафиновом топливе, снизят выбросы углекислого газа на 70–95 процентов по сравнению с традиционным дизелем. Причем добавлять биологические вещества можно в неограниченном количестве.

Фото: REUTERS/Ina Fassbender REUTERS/Ina Fassbender

Как и большинство мировых автопроизводителей, Volkswagen развивает линейку электрического транспорта. В планах компании к 2030 году сократить выбросы углекислоты на 40 процентов, а к 2050-му полностью отказаться от использования традиционных ДВС. В то же время марка пока не может исключить применение классических двигателей, поэтому все «Фольксвагены» с моторами TDI, выпущенные с конца июня этого года, могут работать на парафиновом синтетическом дизеле стандарта EN 15940, а для более ранних агрегатов подойдут смеси Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion и Aral Ultimate Diesel.

Такое топливо делают из биологических отходов: утильный жир, опилки, переработанные овощи, масла. По оценкам специалистов, использование, например, гидрированных растительных масел позволит снизить выбросы CO₂ на 70–95 процентов. В будущем может появится и другой тип горючего — PtL (Power-to-Liquid), то есть топливо, синтезированное из воды и захваченного углекислого газа. Подобные проекты есть у Audi и Porsche.