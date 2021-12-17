«Русский кубик»: немцы взяли «Ниву» на длительный тест-драйв

"Раздаточная коробка работает как бензопила" - написали немецкие автожурналисты в свежем номере журнала Off Road о российской Lada Niva Legend, которую они взяли на длительный тест-драйв.

Это значит, что "Нива" "засветится" ещё не в одном номере авторитетного европейского издания. Немцы будут испытывать российский внедорожник на прочность в течение семи месяцев.

Первое впечатление о Niva Legend у экспертов создалось исключительно положительное. Они отметили, что машина идеально чувствует себя на бездорожье и, судя по всему, для неё не существует непреодолимых препятствий.

Немцам понравился простой интерьер и отопление, а трансмиссионные шумы они сравнили с работой бензопилы. Самое главное, что конструкторам удалось внедрить обновления конструкции, сохранив при этом аутентичность "русского кубика" и его "характер".