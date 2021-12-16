Особенности автомобиля Mazda 6 Gj

Третье поколение автомобиля Mazda 6, вышедшее на мировой автомобильный рынок в 2013 году, стало удивительной благодаря своей внешности и новым технологиям Skyactive.

Фото: Car.ru Car.ru

Несмотря на то, что прошло уже немало времени, вместо смены поколения японские производители приняли решение о необходимости выпуска двух рестайлинговых версий – в 2015 и 2019 годах. Седан получил высокую популярность даже без проведения обновлений. На рынке машин с пробегом они оцениваются достаточно высоко.

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Особенности автомобиля. Немало автолюбителей придерживаются мнения о том, что Mazda 6 – один из наиболее красивых седанов D-класса. Имеющийся кузов выглядит спортивно и несколько агрессивно.

Слабым местом модели считается лакокрасочное покрытие. Возникновение сколов может произойти даже от песка при движении по трассе, не говоря уже о камешках небольшого размера. Мелкие повреждения могут образоваться даже от тряпки для протирания кузова. Именно поэтому, даже на небольшом пробеге, следует защитить кузов машины посредством наклеивания полиуретановой пленки на капот и часть колесных арок. Не следует также чрезмерно увлекаться ручной протиркой поверхности кузова.

В сборке типа Supreme в качестве световых приборов применяются адаптивные биксеноновые фары, свет которых постепенно ухудшается. После замены стандартных линз на Hella 3, проблема была устранена. Хотя в некоторых случаях требуется заменить отражатели ввиду их выгорания. Стоят они не слишком дорого – порядка 2000 рублей за единицу. Линза стоит около 2500 рублей. В упрощенных комплектациях используются галогеновые фары.

При взгляде на силуэт Mazda 6, можно заметить не только удлиненный капот, элегантность линии крыши и небольшую длину багажника, но и эффектность колесных дисков, диаметром 19 дюймов. В упрощенных комплектациях применяются диски диаметром 17 дюймов. Сами арки большого размера, поэтому при использовании 19-дюймовых дисков они выглядят намного лучше. Несмотря на уменьшение степени комфорта, красота все же требует жертв.

Корма автомобиля выглядит мускулисто и гармонично. На ней расположены галогенные фонари, линия с хромированным покрытием и значком компании по центру радиаторной решетки. В качестве дополнения спортивного образа выступает выхлопная система, двумя патрубками выходящая из-под бампера.

Внутренняя часть салона. Несмотря на то, что передняя панель кажется несколько устаревшей, внешний вид у нее достойный. Особое внимание привлекают глянцевые вставки. Из недостатков в плане эргономики – низко расположенная панель управления климатическим контролем. Управляющим клавишам не хватает закрепления и проработки, чтобы не болтались.

Но стоит принимать во внимание, что проектирование этой модели осуществлялось давно, и при проведении рестайлинга в 2015 году все недостатки устранили. Сиденья обтянуты кожей и имеют ярко выраженную поддержку в боковой части.

Одним из наиболее слабых мест внутри салона становится покрытие рулевого колеса, утрачивающее свой внешний вид уже через 50-60 тысяч километров пробега.

Технические характеристики. В качестве силовой установки используются моторы Skyactive с прямым впрыском топлива объемом 2 литра и мощностью 150 л.с., а также 2,5 литра, мощностью 192 л.с. На набор скорости от 0 до 100 км/ч машине требуется 7,8 секунды.