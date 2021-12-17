Mercedes-Benz начал рассекречивать свой флагманский электромобиль. Компания опубликовала новое фото концепт-кара Vision EQXX, премьера которого состоится 3 января на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Снимок по-прежнему является тизером, однако это первое изображение, на котором можно рассмотреть не только силуэт автомобиля, но и ряд деталей.

Судя по фотографии, Vision EQXX по форме будет похож на купе, но с четырьмя дверьми, у него развитые передние крылья и скошенная задняя часть. Немецкий автопроизводитель отмечает, что машина будет с самой эффективной силовой установкой и самым большим запасом хода без подзарядки — более тысячи километров. Сроки появления серийного электромобиля по мотивам Mercedes-Benz Vision EQXX не названы.