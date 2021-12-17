Объем продаж автомобилей возрастом до одного года побил рекорд

В декабре текущего года продажи транспортных средств на вторичном рынке резко увеличились. Интересно то, что авто возрастом до одного года пользуются особым спросом.
Если проанализировать показатели продаж за последние 11 месяцев 2021 года, то станет понятным, что объем реализованных автомобилей возрастом до одного года составил 0,6% от общего числа. За последние 5 лет показатель считается рекордным.
Дмитрий Мельников, директор известной компании «СибАвтоКонсалт», называет причину происходящего - в России резко упали доходы. У многих не было денег, чтобы заплатить кредит за новый автомобиль. Подержанные автомобили сейчас продавать особенно выгодно, владельцы воспользовались этим и решили таким способом заработать.
Также Мельников отмечает, некоторые россияне категорически отказываются продавать свои автомобили, так как вырученная сумма настолько мала, что ее не хватит, чтобы приобрести что-то другое. Поэтому более свежие автомобили стали пользоваться спросом на рынке.
Особой популярны сейчас праворукие авто. Жители Дальнего Востока, Сибири, обращают на них больше всего внимания.