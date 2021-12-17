Объем продаж автомобилей возрастом до одного года побил рекорд

В декабре текущего года продажи транспортных средств на вторичном рынке резко увеличились. Интересно то, что авто возрастом до одного года пользуются особым спросом.

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Если проанализировать показатели продаж за последние 11 месяцев 2021 года, то станет понятным, что объем реализованных автомобилей возрастом до одного года составил 0,6% от общего числа. За последние 5 лет показатель считается рекордным.

Дмитрий Мельников, директор известной компании «СибАвтоКонсалт», называет причину происходящего - в России резко упали доходы. У многих не было денег, чтобы заплатить кредит за новый автомобиль. Подержанные автомобили сейчас продавать особенно выгодно, владельцы воспользовались этим и решили таким способом заработать.

Также Мельников отмечает, некоторые россияне категорически отказываются продавать свои автомобили, так как вырученная сумма настолько мала, что ее не хватит, чтобы приобрести что-то другое. Поэтому более свежие автомобили стали пользоваться спросом на рынке.