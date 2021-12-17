Nissan объявила о выпуске электромобиля Bluebird

Компания Nissan в рамках празднования 35-летнего юбилея производства на заводе в Сандерленде объявила о начале выпуска особой модификации Bluebird – первого автомобиля, сошедшего с конвейера в 1986 году. Автомобиль под названием Newbird, выпускаемый по спецзаказу, был оснащен электрической трансмиссией от Nissan Leaf.

Фото: © Nissan © Nissan

В частности, оригинальный бензиновый двигатель модели и коробка передач были заменены на двигатель, инвертор и АКБ мощностью 40 кВт/ч. При этом аккумуляторные модули разделены между моторным отсеком и багажником для оптимального распределения веса. Системы усилителя рулевого управления, торможения и обогрева были обновлены и модифицированы для электрической версии. Также была установлена специальная подвеска для поддержки дополнительного веса АКБ.

Автомобиль заряжается через оригинальную топливную «горловину», которая обеспечивает доступ к порту зарядки. АКБ можно заряжать до 6,6 кВт мощности, а оригинальная приборная панель водителя подключена к системе электромобиля: на месте индикатора уровня топлива размещен индикатор уровня заряда АКБ. С учетом отсутствия аналогов, дальность хода автомобиля без подзарядки оценивается примерно в 130 миль при ускорении до 62 миль в час менее чем за 15 секунд.