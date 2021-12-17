Как легализуют в России автомобили с армянскими номерами

По дорогам России передвигается множество автомобилей с армянскими номерами. Какие же варианты используются для ввоза?

Впервые схема с армянскими номерами стала применяться в 2019 году. Благодаря отсутствию в Армении заградительных пошлин, на российских дорогах массово стали появляться дешевые японские, американские и европейские автомобили.

Естественно, что такое положение дел не устроило власть. Поэтому на «армянские» машины начались гонения.

Известно, что по законам экономики спрос неизбежно порождает предложение. Поэтому появились посредники, помогающие легализовать машины с армянскими номерными знаками.

Итак, ездить по территории РФ может только гражданин Армении. Поэтому владельцу машины предлагают оформить ПМЖ в другой стране, причем дистанционно. Если за автомобилем числятся многочисленные штрафы, то существует даже вариант с заменой номеров.

Еще одна сложность – передвигаться на машине по территории РФ вправе только тот, кто ее ввез. Но и здесь есть обходные варианты. К примеру, оформляется генеральная доверенность на ввоз, а затем машина доставляется к месту назначения на эвакуаторе.