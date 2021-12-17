От каких вредных привычек водителей страдает автомобиль

Некоторые водители не задумываются о том, что их привычки могут наносить серьезный вред автомобилю. Эксперты рассказали, от каких действий страдает транспорт.

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Частое торможение

На городских дорогах необходимо держать дистанцию и уметь двигаться со скоростью потока. Однако далеко не все следуют этим правилам. В результате стиль вождения с постоянным притормаживанием может привести к проблемам с тормозной системой. А ее ремонт стоит недешево.

Игнорирование "лежачих полицейских"

Некоторые водители уверены в подвеске своего автомобиля и в том, что она обеспечит плавное преодоление препятствий на дороге даже без снижения скорости до минимальной. Но из-за таких действий страдает ходовая, амортизационные стойки, шаровые опоры и точки крепления подвески, пишет 110km.

Перегруз машины

От превышения рекомендованной грузоподъемности автомобиля страдают практически все его системы: двигатель, рулевое управление, трансмиссия, подвеска, шины. А с тяжелым прицепом без вреда для машины и вовсе могут ездить только большие внедорожники и пикапы. Остальным автомобилям, особенно с небольшими турбодвигателями, возить за собой нагруженные прицепы нежелательно.

Курение в автомобиле

Эта привычка способна испортить вид салона автомобиля. Обшивка потолка в машине, где постоянно курят, со временем покрывается трудно выводимыми пятнами от въевшегося никотина, пишет информационный портал "Live24". Кроме того, в тесном пространстве салона можно легко прожечь обивку сидений, подлокотника и дверей.

Высокие обороты на холодном двигателе