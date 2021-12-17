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4 часа назад

Раскрыта причина нового простоя на АвтоВАЗе. И это не дефицит чипов

В пятницу, 17 декабря, тольяттинская площадка АвтоВАЗа возобновила производство автомобилей на линии B0 после полуторадневного простоя. Сборку Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero пришлось приостановить во вторую смену 15 декабря. Также линия простояла обе смены 16 декабря, сообщал паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. Однако на этот раз причиной сбоя стал не дефицит чипов, а непредвиденная ситуация.

Чипы ни при чем: почему простаивал АвтоВАЗ
Фото: © Lada© Lada

По данным Drom, речь идет о поломке грузовика, который должен был доставить комплектующие на АвтоВАЗ – именно из-за этого линия B0 встала впервые с середины ноября. За три восьмичасовые смены с конвейера должны были сойти порядка тысячи автомобилей Lada.

Чтобы частично компенсировать потери, мультибрендовая линия проработает дополнительную смену в воскресенье, 19 декабря, и выпустит примерно 300 машин.

Остановки из-за дефицита электронных компонентов уже стали привычными: по этой причине линии АвтоВАЗа останавливаются не каждую неделю. Особо частыми простои стали во второй половине года. По оценкам инсайдеров за 11 месяцев нынешнего года компания не выпустила около 100 тысяч автомобилей, что уже привело к сокращению продаж.

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