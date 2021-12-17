Чипы ни при чем: почему простаивал АвтоВАЗ

В пятницу, 17 декабря, тольяттинская площадка АвтоВАЗа возобновила производство автомобилей на линии B0 после полуторадневного простоя. Сборку Lada Largus и XRay, а также Renault Logan и Sandero пришлось приостановить во вторую смену 15 декабря. Также линия простояла обе смены 16 декабря, сообщал паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте. Однако на этот раз причиной сбоя стал не дефицит чипов, а непредвиденная ситуация.

Фото: © Lada © Lada

По данным Drom, речь идет о поломке грузовика, который должен был доставить комплектующие на АвтоВАЗ – именно из-за этого линия B0 встала впервые с середины ноября. За три восьмичасовые смены с конвейера должны были сойти порядка тысячи автомобилей Lada.

Чтобы частично компенсировать потери, мультибрендовая линия проработает дополнительную смену в воскресенье, 19 декабря, и выпустит примерно 300 машин.