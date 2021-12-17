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2 часа назад

Платные функции в автомобилях: как производители «доят» клиентов

Вследствие развития цифровых технологий, транспортные средства всё больше становятся похожими на один большой компьютер на колёсах, перенимая в данном случае маркетинговые приемы IT.

Платные функции в авто: как производители «доят» клиентов
Фото: Car.ruCar.ru

При этом мировые бренды научились более плотно взаимодействовать с кошельками потенциальных клиентов. Между тем они работают с автолюбителями напрямую, исключая таких посредников, как сертифицированные сервисы и магазины.

В сентябре появилась информация, что покупателям BMW будет предложена функция дистанционного запуска авто. Для этого её нужно купить, используя фирменное мобильное приложение. Функция является доступной для машин с позапрошлого года и приобретается она однократно.

А вот Toyota в декабре сообщила, что в авто японского бренда, начиная с 2018 модельного года, получивших функцию Remote Connect, будет предоставляться удаленный запуск по подписке. При этом речь ведётся о физическом брелоке, а не о специальном мобильном приложении. Он посылает радиоволновые сигналы находящимся поблизости авто.

Toyota являйся первой фирмой, решившей «озолотиться» на применении физических брелоков. В Соединённых Штатах такое удовольствие стоит 8 долл. в месяц либо 80 долл. в год. Дополнительная путаница возникает по причине включения трехлетнего периода действия такой функции удаленного запуска в ходе покупки новой машины со специальным пакетом Audio Plus.

Из этого следует, что покупатели, которые не разобрались в хитроумной маркетинговой схеме, обнаруживают в итоге, что у них не работает удаленный запуск. Это не будет являться поломкой. Просто закончится срок действия «демо-версии». В итоге автовладельцам приходится докупать функции.

В этом случае стоит задуматься, насколько покупатели автомобилей могут считаться автовладельцами. По заявлению экспертов, брелоком всё не ограничится. Вследствие развития беспилотных технологий данный вопрос будет становиться острее. И тут возникает вопрос, если машину владельца можно обездвижить в удалённом режиме, то насколько авто принадлежит ему?

Бортжурнал,Toyota,BMW,
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