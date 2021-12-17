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2 часа назад

Почему автомобиль вредно оставлять без движения на длительный срок, рассказали эксперты

Разряжается аккумулятор, пустой бензобак и элементы кузова могут заржаветь, а шины – деформироваться. Все это грозит автомобилю, который долго стоял в гараже или на подземной парковке, уже не говоря про улицу. Чем дольше машина находится без движения, тем больше проблем может возникнуть у владельца. Автоэксперты перечислили основные последствия длительной стоянки автомобиля.

Почему автомобиль вредно оставлять без движения
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Разряжается аккумулятор

Всегда следует помнить, что из-за длительной стоянки (особенно на морозе) разряжается аккумулятор автомобиля. Эксперты советуют не делать паузу в поездках больше, чем на две недели.

Могут заржаветь пустой бензобак и элементы кузова

Внутри бака без топлива есть риск образования конденсата, а в дальнейшем может привести к появлению ржавчины. Чтобы избежать неприятностей, лучше заправлять автомобиль хотя бы на две трети бака, пишет портал "110 км". Кроме того, длительная стоянка автомобиля под открытым небом может привести к появлению ржавчины на днище и элементах кузова.

Риск деформации шин

Шины автомобиля не созданы для того, чтобы он простаивал долгое время. Из-за тяжести кузова при длительной стоянке может произойти деформация покрышек, иногда шины просто сплющиваются. В результате возникает риск вибрации во время движения, если водитель не обратит внимание на состояние покрышек сразу.

Бортжурнал,
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