Новый кроссовер GAC сфотографировали на автовозе

На снимки GAC GS4, которые разошлись по китайским соцсетям, обратил внимание портал «Китайские автомобили». На фотографиях можно заметить закамуфлированный кроссовер, установленный на нижний ярус автовоза: на то, что это новинка GAC, указывают элементы фирменного дизайна марки, в том числе заваленные задние стойки и передняя оптика. Журналисты предполагают, что в будущем эта модель может появиться и в России.

Фото: © китайские-автомобили.рф © китайские-автомобили.рф

По всей видимости, на подходе обновление существующего в Китае кроссовера Trumpchi GS4. Модель дебютировала сравнительно недавно: в ее основу легла модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture), а под капотом — бензиновый турбомотор 1.5 (169 сил). Пару двигателю может составлять как «механика», так и шестиступенчатый автомат Aisin. Привод только передний.

В 2019 году в КНР показали его купеобразную версию, с покатой крышей и заваленными задними стойками, а также анонсировали гибридную модификацию, но только для GS4 со стандартным кузовом.

китайские-автомобили.рф

Появление такого автомобиля позволило бы GAС укрепиться на российском рынке. Пока же дела у марки идут в России не очень: в 2021 году компания сократила моделью гамму с трех до двух моделей, оставив россиян без компактного кроссовера GS5. За 11 месяцев дилеры GAC реализовали 807 автомобилей, в том числе 174 штуки в ноябре. Сравнить эти результаты с результатами прошлого года невозможно, так как в 2020-м GAC не раскрывал статистику продаж.