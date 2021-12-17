В «Народном инспекторе» увидели риск роста преступности

Приложение «Народный инспектор», с помощью которого россияне смогут штрафовать друг друга, приведет к росту преступности. Такое мнение озвучил адвокат Вадим Рождественский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По словам адвоката, люди будут оспаривать штрафы, а те, кто зафиксировал нарушения, должны будут явиться в суд и предоставить доказательства. Многие не захотят являться в суд и раскрывать свои персональные данные.

«Многие люди живут по понятиям 90-х. Как минимум может быть всплеск мелкой преступности. Вполне реален такой исход, сосед на соседа будет обижаться. Мы пока не дотягиваем до европейских стран, где принято соседям друг на друга сообщать, у наших людей другой менталитет», - отметил Рождественский.

По его мнению, из-за необходимости предоставлять доказательства нарушения и опасения возможной мести со стороны нарушителя приложение не будет пользоваться широким спросом.