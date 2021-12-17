Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+13° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
33 минуты назад

В «Народном инспекторе» увидели риск роста преступности

Приложение «Народный инспектор», с помощью которого россияне смогут штрафовать друг друга, приведет к росту преступности. Такое мнение озвучил адвокат Вадим Рождественский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В «Народном инспекторе» увидели риск роста преступности
Фото: ТАССТАСС

По словам адвоката, люди будут оспаривать штрафы, а те, кто зафиксировал нарушения, должны будут явиться в суд и предоставить доказательства. Многие не захотят являться в суд и раскрывать свои персональные данные.

«Многие люди живут по понятиям 90-х. Как минимум может быть всплеск мелкой преступности. Вполне реален такой исход, сосед на соседа будет обижаться. Мы пока не дотягиваем до европейских стран, где принято соседям друг на друга сообщать, у наших людей другой менталитет», - отметил Рождественский.

По его мнению, из-за необходимости предоставлять доказательства нарушения и опасения возможной мести со стороны нарушителя приложение не будет пользоваться широким спросом.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать мобильное приложение, позволяющее выписывать штрафы на основании фото и видео без составления протокола. Оно должно появиться к лету 2022 года. Предполагается, что при помощи этого сервиса можно будет жаловаться на стоянку под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

Бортжурнал,Владимир Путин,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители