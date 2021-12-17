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25 минут назад

Поездки в такси резко подорожают

Поездки на такси в 2022 году подорожают более чем на 20%. Об этом заявила общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн.

Поездки в такси резко подорожают
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, без повышения тарифов работа таксистов будет нерентабельной.

«В 2022 году мы ожидаем увеличения базовых тарифов на перевозку, хотя бы небольшого. Если сейчас есть минимальный тариф 99 рублей, то в будущем году он должен стать хотя бы 120», - сказала Манн в эфире «Радио 1».

По мнению Юлии Манн, сейчас поездки на такси стоят слишком дешево. Цены на перевозки растут несоразмерно медленнее, чем расходы на ОСАГО, топливо, эксплуатацию автомобиля и «в целом жизнь».

Она также напомнила, что с началом пандемии агрегаторы такси столкнулись с нехваткой водителей, так как многие мигранты уехали. А по алгоритму, по которому рассчитывается цена поездки, услуги должны дорожать, когда спрос превышает предложение.

Ранее в «Яндекс. Такси» заявили, что с нового года минута поездки подорожает на 1-2 рубля. В компании подчеркнули, что изменения базовых тарифов в Москве не проводились с 2018 года.

Бортжурнал,Яндекс,
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