Поездки в такси резко подорожают

Поездки на такси в 2022 году подорожают более чем на 20%. Об этом заявила общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн.

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По ее словам, без повышения тарифов работа таксистов будет нерентабельной.

«В 2022 году мы ожидаем увеличения базовых тарифов на перевозку, хотя бы небольшого. Если сейчас есть минимальный тариф 99 рублей, то в будущем году он должен стать хотя бы 120», - сказала Манн в эфире «Радио 1».

По мнению Юлии Манн, сейчас поездки на такси стоят слишком дешево. Цены на перевозки растут несоразмерно медленнее, чем расходы на ОСАГО, топливо, эксплуатацию автомобиля и «в целом жизнь».

Она также напомнила, что с началом пандемии агрегаторы такси столкнулись с нехваткой водителей, так как многие мигранты уехали. А по алгоритму, по которому рассчитывается цена поездки, услуги должны дорожать, когда спрос превышает предложение.