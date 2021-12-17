Минпромторг признал несправедливость «налога на роскошь»

В России могут повысить ценовой порог, после которого автомобили облагаются «налогом на роскошь». О такой возможности заявил глава Минпромторга. С нынешних 3 млн рублей эту планку следует увеличить до 5 млн, говорят депутаты Госдумы и эксперты. На фоне роста цен список машин, причисляемых к роскошным, за 5 лет увеличился вдвое.

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Российские власти обсуждают повышение планки, после которой автомобили, продающиеся в нашей стране, облагаются повышенным транспортным налогом. О том, что такое решение в настоящий момент прорабатывается, заявил в пятницу, 17 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров.

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"Вы имеете в виду повышение начальной планки? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была", - приводит слова министра ТАСС.

По действующему законодательству повышенным транспортным налогом облагаются автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей – соответствующая норма была зафиксирована в 2014 году в Налоговом кодексе. Список моделей и конкретных комплектаций автомобилей, подпадающих под действие "налога на роскошь", ежегодно составляется и публикуется Минпромторгом – актуальный в настоящее время перечень появился на сайте министерства в марте. При этом за последние пять лет количество машин, подпадающих под категорию роскошных, увеличилось почти в два раза: если в 2016 году в соответствующем реестре числилось 708 позиций, то в этом году их количество достигло 1389.

О том, до какого уровня будет повышена цена автомобиля для признания его роскошным и когда это может произойти, Мантуров не рассказал. Не смогли оперативно ответить на эти вопросы "Газеты.Ru" и в пресс-службе Минпромторга.

Опрошенные "Газетой.Ru" депутаты Госдумы и эксперты полагают, что этот показатель давно пора скорректировать – а возможно, изменить и сам механизм отнесения автомобилей к предметам роскоши, требующим повышенного налогообложения.

"Сегодня даже взятая в кредит Skoda попадает под определение роскошного автомобиля и даже с такого автомобиля могут взимать повышенный налог. То, что эту планку нужно увеличивать – это факт, мы об этом говорили уже полгода назад. Логично увеличить эту цифру до 5 млн рублей", - говорит "Газете.Ru" депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, ставший одним из инициаторов соответствующего законопроекта с поправками в Налоговый кодекс, внесенного на рассмотрение парламента летом.

Согласно этой инициативе депутатов, коэффициент 1,1 при расчете транспортного налога (на 10% выше стандартного) предлагается применять для автомобилей с ценой 4-7 млн рублей (сейчас это 3-5 млн рублей), удвоить налоговую ставку для машин, стоящих 7-15 млн рублей и утроить – для тех, которые стоят 15-22 млн рублей (сейчас транспортный налог в тройном размере взимается с машин ценой 10-15 млн). Однако еще при внесении этот законопроект получил отрицательный отзыв правительства – из-за отсутствия источников восполнения потерь выпадающих доходов бюджета.

"Поскольку сама по себе идея налога на роскошь на автомобили, которые относятся к более дорогой ценовой категории, вызвала справедливую поддержку в обществе – наверное, необходимо повысить эту цену на уровень роста индекса цен", - предлагает в беседе с "Газетой.Ru депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, - Чтобы действительно этот уровень соответствовал тому, что был".

Логично признавать роскошными автомобили действительно престижных марок – таких, как Audi, Mercedes, BMW, а не массовых, таких как Hyundai, добавил Фаррахов. При составлении списков роскошных автомобилей следует учитывать не рекомендованную заводом цену, а фактическую стоимость автомобиля, уплаченную клиентом дилеру, полагает вице-президент "Национального автомобильного союза" Антон Шапарин.

"Очевидно, что проблема налицо: под этот налог, изначально планировавшийся для действительно роскошных автомобилей, теперь попадают машины среднего класса, что совершенный нонсенс - говорит Шапарин "Газете.Ru", - Начинать ее нужно где-то с 5 млн рублей, чтобы учесть изменившиеся цены, и я бы включил в эту сумму итоговую стоимость продажи, потому что автомобили сейчас продают отнюдь не по рекомендованной цене и они действительно становятся объектами роскоши".

Речь идет не только про модель, но в первую очередь про расходы человека – и одновременно такая мера может стимулировать граждан не идти на поводу у дилеров, навязывающих при покупке автомобиля дорогие опции, добавил Шапарин.

"Логика в повышенном налогообложении дорогих машин есть, но нет логики в самом транспортном налоге – он имущественный и идет в местные бюджеты на общие цели, а не на содержание дорог, - отмечает в беседе с "Газетой.Ru" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, - Он должен быть целевым и идти в дорожные фонды, но эти деньги сейчас расходуются на общие цели".